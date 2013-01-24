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6000 series

آلة حلاقة كهربائية

HQ6675
التصنيف الإجمالي / 5
  • حلاقة ناعمة حلاقة ناعمة حلاقة ناعمة
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    6000 series آلة حلاقة كهربائية

    HQ6675
    التصنيف الإجمالي / 5

    حلاقة ناعمة

    تم تطوير HQ6675 لتوفير حلاقة دقيقة ومريحة بسعر مقبول. فقد تم دمج نظام Reflex Action مع تقنية Super Lift & Cut لضمان الحصول على حلاقة دقيقة ومريحة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    6000 series آلة حلاقة كهربائية

    حلاقة ناعمة

    تم تطوير HQ6675 لتوفير حلاقة دقيقة ومريحة بسعر مقبول. فقد تم دمج نظام Reflex Action مع تقنية Super Lift & Cut لضمان الحصول على حلاقة دقيقة ومريحة.

    حلاقة ناعمة

    تم تطوير HQ6675 لتوفير حلاقة دقيقة ومريحة بسعر مقبول. فقد تم دمج نظام Reflex Action مع تقنية Super Lift & Cut لضمان الحصول على حلاقة دقيقة ومريحة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    6000 series آلة حلاقة كهربائية

    حلاقة ناعمة

    تم تطوير HQ6675 لتوفير حلاقة دقيقة ومريحة بسعر مقبول. فقد تم دمج نظام Reflex Action مع تقنية Super Lift & Cut لضمان الحصول على حلاقة دقيقة ومريحة.

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      حلاقة ناعمة

      تقنية رفع وقص فعالة مع نظام الشفرات الثنائية

      تقنية رفع وقص فعالة مع نظام الشفرات الثنائية

      نظام الشفرات الثنائية الخاص بآلة الحلاقة من Philips: الشفرة الأولى ترفع، أمّا الثانية فتقصّ للحصول على حلاقة ناعمة ومريحة.

      نظام Reflex Action

      نظام Reflex Action

      يتم الضبط تلقائياً مع كل منحنى في الوجه والرقبة للحصول على حلاقة مرنة وأكثر نعومة.

      رؤوس عائمة منفردة

      رؤوس عائمة منفردة

      تأكد من محاذاة شفرات آلة الحلاقة الحادة من Philips بشكل أقرب من البشرة للاستمتاع بحلاقة دقيقة بصورة استثنائية.

      آلة حلاقة منبثقة تتحرر بنابض

      آلة حلاقة منبثقة تتحرر بنابض

      يُعدّ رأس تشذيب العرض الكامل الذي يظهر بكبسة زر حلاً مثاليًا للعناية بمظهر السوالف والشارب.

      حقيبة صغيرة

      حقيبة صغيرة

      تعمل على بطارية قابلة للشحن

      شحن في 10 ساعات لحد 35 دقيقة في الاستعمال اللاسلكي.

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        تقنية رفع وقص فعالة
        تتبع دقيق
        • نظام Reflex Action
        • رؤوس مرنة منفردة
        إنشاء المظهر
        أداة تشذيب دقيقة

      • سهولة الاستعمال

        شاشة عرض
        مؤشر الشحن
        جاري الشحن
        سلكي/لاسلكي
        جاري الشحن
        8 ساعات
        وقت الحلاقة
        10 أيام

      • التصميم

        اللون الخارجي
        الجهة الأمامية مصقولة مغطاة بطبقة من اللكر

      • الملحقات

        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغيرة ناعمة
        الصيانة
        • فرشاة التنظيف
        • غطاء واقٍ

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