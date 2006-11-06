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    Shaver series 3000 آلة حلاقة كهربائية

    HQ6695/16

    حلاقة ناعمة

    تم تطوير HQ6695 لتوفير حلاقة دقيقة ومريحة بسعر مقبول. فقد تم دمج نظام Reflex Action مع تقنية Super Lift & Cut لضمان الحصول على حلاقة دقيقة ومريحة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 3000 آلة حلاقة كهربائية

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    حلاقة ناعمة

    تقنية رفع وقص فعالة مع نظام الشفرات الثنائية

    تقنية رفع وقص فعالة مع نظام الشفرات الثنائية

    نظام الشفرات الثنائية الخاص بآلة الحلاقة من Philips: الشفرة الأولى ترفع، أمّا الثانية فتقصّ للحصول على حلاقة ناعمة ومريحة.

    نظام Reflex Action

    نظام Reflex Action

    يتم الضبط تلقائياً مع كل منحنى في الوجه والرقبة للحصول على حلاقة مرنة وأكثر نعومة.

    رؤوس عائمة منفردة

    رؤوس عائمة منفردة

    تأكد من محاذاة شفرات آلة الحلاقة الحادة من Philips بشكل أقرب من البشرة للاستمتاع بحلاقة دقيقة بصورة استثنائية.

    آلة حلاقة منبثقة تتحرر بنابض

    آلة حلاقة منبثقة تتحرر بنابض

    يُعدّ رأس تشذيب العرض الكامل الذي يظهر بكبسة زر حلاً مثاليًا للعناية بمظهر السوالف والشارب.

    الاستخدام اللاسلكي والسلكي

    الاستخدام اللاسلكي والسلكي

    حقيبة صغيرة

    حقيبة صغيرة

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      حقيبة صغيرة
      حقيبة صغيرة ناعمة
      الصيانة
      • فرشاة التنظيف
      • غطاء واقٍ

    • تصميم

      اللمسات النهائية
      الجهة الأمامية مصقولة مغطاة بطبقة من اللكر

    • أداء الحلاقة

      تتبع دقيق
      • نظام Reflex Action
      • رؤوس مرنة منفردة
      نظام الحلاقة
      تقنية رفع وقص فعالة
      إنشاء المظهر
      أداة تشذيب دقيقة

    • سهولة الاستخدام

      جاري الشحن
      • قابلة للشحن
      • سلكي
      شاشة العرض
      مؤشر الشحن
      جاري الشحن
      8 ساعات
      وقت الحلاقة
      10 أيام

    Badge-D2C

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