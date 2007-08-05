آلة حلاقة مفرغة للمستحضر
نظام حلاقة مبتكر بواسطة مستحلب أو جيل NIVEA FOR MEN المضمّن للحصول على حلاقة ناعمة ومنعشة دون إحداث خدوش أو جروح. نظام الرفع والقص المحسّن Lift & Cut، القابل لإعادة الشحن والمقاوم للمياه.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
آلة حلاقة مفرغة للمستحضر
نظام حلاقة مبتكر بواسطة مستحلب أو جيل NIVEA FOR MEN المضمّن للحصول على حلاقة ناعمة ومنعشة دون إحداث خدوش أو جروح. نظام الرفع والقص المحسّن Lift & Cut، القابل لإعادة الشحن والمقاوم للمياه.
آلة حلاقة مفرغة للمستحضر
نظام حلاقة مبتكر بواسطة مستحلب أو جيل NIVEA FOR MEN المضمّن للحصول على حلاقة ناعمة ومنعشة دون إحداث خدوش أو جروح. نظام الرفع والقص المحسّن Lift & Cut، القابل لإعادة الشحن والمقاوم للمياه.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
آلة حلاقة مفرغة للمستحضر
نظام حلاقة مبتكر بواسطة مستحلب أو جيل NIVEA FOR MEN المضمّن للحصول على حلاقة ناعمة ومنعشة دون إحداث خدوش أو جروح. نظام الرفع والقص المحسّن Lift & Cut، القابل لإعادة الشحن والمقاوم للمياه.
يرطّب مستحضر/جيل NIVEA FOR MEN البشرة أثناء الحلاقة لتحضيرها لحلاقة ناعمة ومريحة وحمايتها من التحسّس. مغذى بالفيتامينات وخالٍ من الكحول للحصول على بشرة صحية وحيوية. نظام خرطوشة سهل الإدخال.
يمكنك الحلاقة أثناء الاستحمام أو بعده: فالمياه الساخنة تفتح المسام، وتسمح بحلاقة دقيقة
يرفع نظام الشفرات الشعيرات لقصها بطريقة مريحة تحت مستوى البشرة.
أداء الحلاقة
سهولة الاستعمال
الملحقات
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