العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- فرشاة التنظيف
- غطاء للحماية
ناعمة حتى على الرقبة
حلاقة ناعمة ومريحة وبسعر معقول. فقد تم دمج نظام عكس الحركة Reflex Action مع تقنية الرفع والقص المتقدمة Super Lift & Cut لضمان الحصول على حلاقة ناعمة ومريحة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ناعمة حتى على الرقبة
حلاقة ناعمة ومريحة وبسعر معقول. فقد تم دمج نظام عكس الحركة Reflex Action مع تقنية الرفع والقص المتقدمة Super Lift & Cut لضمان الحصول على حلاقة ناعمة ومريحة. إكتشف كلّ المميزات
ناعمة حتى على الرقبة
حلاقة ناعمة ومريحة وبسعر معقول. فقد تم دمج نظام عكس الحركة Reflex Action مع تقنية الرفع والقص المتقدمة Super Lift & Cut لضمان الحصول على حلاقة ناعمة ومريحة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ناعمة حتى على الرقبة
حلاقة ناعمة ومريحة وبسعر معقول. فقد تم دمج نظام عكس الحركة Reflex Action مع تقنية الرفع والقص المتقدمة Super Lift & Cut لضمان الحصول على حلاقة ناعمة ومريحة. إكتشف كلّ المميزات
يعمل النظام الشفرات الثنائية المضمن بآلة الحلاقة هذه على رفع الشعرات ليتم قصها بسهولة تحت مستوى الجلد.
تتكيف مع كل منحنى في الوجه أو الرقبة بصورة تلقائية
يُعدّ رأس تشذيب العرض الكامل الذي يظهر بكبسة زر حلاً مثاليًا للعناية بمظهر السوالف والشارب.
يمكّنك هذا المقبض المريح من حمل الآلة بسهولة لحلاقة مريحة.
للحصول على أفضل أداء، استبدل رؤوس الحلاقة الخاصة بآلة الحلاقة من Philips كل سنتين بـ HQ55.
أداء الحلاقة
سهولة الاستعمال
الملحقات
الطاقة
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