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  • ناعمة حتى على الرقبة ناعمة حتى على الرقبة ناعمة حتى على الرقبة

    Shaver series 3000 آلة كهربائية للحلاقة الجافة

    HQ6970/16

    ناعمة حتى على الرقبة

    حلاقة ناعمة ومريحة وبسعر معقول. فقد تم دمج نظام عكس الحركة Reflex Action مع تقنية الرفع والقص المتقدمة Super Lift & Cut لضمان الحصول على حلاقة ناعمة ومريحة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 3000 آلة كهربائية للحلاقة الجافة

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    ناعمة حتى على الرقبة

    شفرات CloseCut

    • قابلة للشحن
    تقنية رفع وقص فعالة

    تقنية رفع وقص فعالة

    يعمل النظام الشفرات الثنائية المضمن بآلة الحلاقة هذه على رفع الشعرات ليتم قصها بسهولة تحت مستوى الجلد.

    نظام Reflex Action

    نظام Reflex Action

    تتكيف مع كل منحنى في الوجه أو الرقبة بصورة تلقائية

    رأس تشذيب يظهر بكبسة زر

    رأس تشذيب يظهر بكبسة زر

    يُعدّ رأس تشذيب العرض الكامل الذي يظهر بكبسة زر حلاً مثاليًا للعناية بمظهر السوالف والشارب.

    مقبض مريح للاستخدام السهل

    مقبض مريح للاستخدام السهل

    يمكّنك هذا المقبض المريح من حمل الآلة بسهولة لحلاقة مريحة.

    رؤوس بديلة

    للحصول على أفضل أداء، استبدل رؤوس الحلاقة الخاصة بآلة الحلاقة من Philips كل سنتين بـ HQ55.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الصيانة
      • فرشاة التنظيف
      • غطاء واقٍ

    • الطاقة

      وقت التشغيل
      30  دقيقة
      فولتية تلقائية
      100 إلى 240  فولت

    • الخدمة

      رأس بديل
      استبدله كل سنتين بـ HQ56

    • أداء الحلاقة

      تتبع دقيق
      • نظام Reflex Action
      • رؤوس مرنة منفردة
      نظام الحلاقة
      تقنية رفع وقص فعالة

    • سهولة الاستخدام

      جاري الشحن
      سلكي/لاسلكي
      جاري الشحن
      8 ساعات

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • غطاء للحماية
    • فرشاة التنظيف
    Badge-D2C

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