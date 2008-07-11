العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- غطاء للحماية
- فرشاة التنظيف
HQ6990/16
ناعمة حتى على الرقبة
حلاقة دقيقة ومريحة وبسعر مناسب. تم دمج نظام Flex & Float مع شفرات Lift & Cut لضمان حصولك على حلاقة دقيقة ومريحة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتكيّف تلقائياً مع كل منحنى في الوجه والرقبة للحصول على حلاقة أكثر نعومة
تمتّع بـ 35 دقيقة أو أكثر من الحلاقة، أي ما يعادل 14 عملية حلاقة تقريبًا، وذلك بعد شحن لمدة ساعة. قم بتوصيل الآلة لثلاث دقائق وستحصل على ما يكفي من الطاقة لعملية حلاقة واحدة.
أكمل مظهرك الأنيق باستخدام آلة الحلاقة المنبثقة. فهي مثالية للمحافظة على الشاربين وتشذيب السوالف.
يُعدّ رأس تشذيب العرض الكامل الذي يظهر بكبسة زر حلاً مثاليًا للعناية بمظهر السوالف والشارب.
يمكّنك هذا المقبض المريح من حمل الآلة بسهولة لحلاقة مريحة.
تأتي كافة آلات الحلاقة مع ضمان عالمي لمدة سنتين وتتميز بقدرتها على التكيف مع أي جهد كهربائي. لن تحتاج إلى استبدال الشفرات المتينة قبل سنتين.
يرفع النظام الثنائي الشفرات Lift & Cut الشعيرات لقصها بطريقة مريحة
الملحقات
الطاقة
الخدمة
أداء الحلاقة
سهولة الاستخدام
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.