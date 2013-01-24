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Shaver series 3000

آلة كهربائية للحلاقة الجافة

HQ6990/16
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • ناعمة حتى على الرقبة ناعمة حتى على الرقبة ناعمة حتى على الرقبة
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    Shaver series 3000 آلة كهربائية للحلاقة الجافة

    HQ6990/16
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    ناعمة حتى على الرقبة

    حلاقة دقيقة ومريحة وبسعر مناسب. تم دمج نظام Flex & Float مع شفرات Lift & Cut لضمان حصولك على حلاقة دقيقة ومريحة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Shaver series 3000 آلة كهربائية للحلاقة الجافة

    ناعمة حتى على الرقبة

    حلاقة دقيقة ومريحة وبسعر مناسب. تم دمج نظام Flex & Float مع شفرات Lift & Cut لضمان حصولك على حلاقة دقيقة ومريحة. إكتشف كلّ المميزات

    ناعمة حتى على الرقبة

    حلاقة دقيقة ومريحة وبسعر مناسب. تم دمج نظام Flex & Float مع شفرات Lift & Cut لضمان حصولك على حلاقة دقيقة ومريحة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Shaver series 3000 آلة كهربائية للحلاقة الجافة

    ناعمة حتى على الرقبة

    حلاقة دقيقة ومريحة وبسعر مناسب. تم دمج نظام Flex & Float مع شفرات Lift & Cut لضمان حصولك على حلاقة دقيقة ومريحة. إكتشف كلّ المميزات

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      ناعمة حتى على الرقبة

      شفرات Lift&Cut

      • نظام Flex & Float ورؤوس CloseCut
      • استخدام لاسلكي لـ 35 دقيقة+/شحن لساعة
      • رأس تشذيب يظهر بكبسة زر
      تتكيف ميزة Flex & Float لتتناسب مع منحنيات الوجه والرقبة

      تتكيف ميزة Flex & Float لتتناسب مع منحنيات الوجه والرقبة

      تتكيّف تلقائياً مع كل منحنى في الوجه والرقبة للحصول على حلاقة أكثر نعومة

      35 دقيقة أو أكثر من الحلاقة، عملية شحن لمدة ساعة

      35 دقيقة أو أكثر من الحلاقة، عملية شحن لمدة ساعة

      تمتّع بـ 35 دقيقة أو أكثر من الحلاقة، أي ما يعادل 14 عملية حلاقة تقريبًا، وذلك بعد شحن لمدة ساعة. قم بتوصيل الآلة لثلاث دقائق وستحصل على ما يكفي من الطاقة لعملية حلاقة واحدة.

      مثالية لتشذيب السوالف والشاربين

      مثالية لتشذيب السوالف والشاربين

      أكمل مظهرك الأنيق باستخدام آلة الحلاقة المنبثقة. فهي مثالية للمحافظة على الشاربين وتشذيب السوالف.

      رأس تشذيب يظهر بكبسة زر

      رأس تشذيب يظهر بكبسة زر

      يُعدّ رأس تشذيب العرض الكامل الذي يظهر بكبسة زر حلاً مثاليًا للعناية بمظهر السوالف والشارب.

      مقبض مريح للاستخدام السهل

      مقبض مريح للاستخدام السهل

      يمكّنك هذا المقبض المريح من حمل الآلة بسهولة لحلاقة مريحة.

      ضمان لمدة سنتين وجهد كهربائي عالمي وشفرات قابلة للاستبدال

      ضمان لمدة سنتين وجهد كهربائي عالمي وشفرات قابلة للاستبدال

      تأتي كافة آلات الحلاقة مع ضمان عالمي لمدة سنتين وتتميز بقدرتها على التكيف مع أي جهد كهربائي. لن تحتاج إلى استبدال الشفرات المتينة قبل سنتين.

      يمكن استخدامها بطريقة سلكية ولاسلكية

      يمكن استخدامها بطريقة سلكية ولاسلكية

      مؤشر الشحن

      مؤشر الشحن

      ترفع شفرات Lift & Cut الشعيرات لقصها فتضمن توفير حلاقة دقيقة

      يرفع النظام الثنائي الشفرات Lift & Cut الشعيرات لقصها بطريقة مريحة

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        الصيانة
        • فرشاة التنظيف
        • غطاء واقٍ

      • الخدمة

        رأس بديل
        استبدله كل سنتين بـ HQ56

      • سهولة الاستعمال

        جاري الشحن
        ساعة واحدة
        جاري الشحن
        سلكي/لاسلكي

      • الطاقة

        فولتية تلقائية
        100 إلى 240  فولت
        وقت التشغيل
        30  دقيقة

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        تقنية رفع وقص فعالة
        تتبع دقيق
        • نظام Reflex Action
        • رؤوس مرنة منفردة

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • فرشاة التنظيف
      • غطاء للحماية

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