مصطلحات البحث

AR
EN
  • ناعمة حتى على الرقبة ناعمة حتى على الرقبة ناعمة حتى على الرقبة

    Shaver series 3000 آلة كهربائية للحلاقة الجافة

    HQ6990/16

    ناعمة حتى على الرقبة

    حلاقة دقيقة ومريحة وبسعر مناسب. تم دمج نظام Flex & Float مع شفرات Lift & Cut لضمان حصولك على حلاقة دقيقة ومريحة.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 3000 آلة كهربائية للحلاقة الجافة

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل آلات حلاقة المجموعة
    تسجيل

    اشترك في نشرتنا الإخبارية

    ناعمة حتى على الرقبة

    شفرات Lift&Cut

    • نظام Flex & Float ورؤوس CloseCut
    • استخدام لاسلكي لـ 35 دقيقة+/شحن لساعة
    • رأس تشذيب يظهر بكبسة زر
    تتكيف ميزة Flex & Float لتتناسب مع منحنيات الوجه والرقبة

    تتكيف ميزة Flex & Float لتتناسب مع منحنيات الوجه والرقبة

    تتكيّف تلقائياً مع كل منحنى في الوجه والرقبة للحصول على حلاقة أكثر نعومة

    35 دقيقة أو أكثر من الحلاقة، عملية شحن لمدة ساعة

    35 دقيقة أو أكثر من الحلاقة، عملية شحن لمدة ساعة

    تمتّع بـ 35 دقيقة أو أكثر من الحلاقة، أي ما يعادل 14 عملية حلاقة تقريبًا، وذلك بعد شحن لمدة ساعة. قم بتوصيل الآلة لثلاث دقائق وستحصل على ما يكفي من الطاقة لعملية حلاقة واحدة.

    مثالية لتشذيب السوالف والشاربين

    مثالية لتشذيب السوالف والشاربين

    أكمل مظهرك الأنيق باستخدام آلة الحلاقة المنبثقة. فهي مثالية للمحافظة على الشاربين وتشذيب السوالف.

    رأس تشذيب يظهر بكبسة زر

    رأس تشذيب يظهر بكبسة زر

    يُعدّ رأس تشذيب العرض الكامل الذي يظهر بكبسة زر حلاً مثاليًا للعناية بمظهر السوالف والشارب.

    مقبض مريح للاستخدام السهل

    مقبض مريح للاستخدام السهل

    يمكّنك هذا المقبض المريح من حمل الآلة بسهولة لحلاقة مريحة.

    ضمان لمدة سنتين وجهد كهربائي عالمي وشفرات قابلة للاستبدال

    ضمان لمدة سنتين وجهد كهربائي عالمي وشفرات قابلة للاستبدال

    تأتي كافة آلات الحلاقة مع ضمان عالمي لمدة سنتين وتتميز بقدرتها على التكيف مع أي جهد كهربائي. لن تحتاج إلى استبدال الشفرات المتينة قبل سنتين.

    يمكن استخدامها بطريقة سلكية ولاسلكية

    يمكن استخدامها بطريقة سلكية ولاسلكية

    مؤشر الشحن

    مؤشر الشحن

    ترفع شفرات Lift & Cut الشعيرات لقصها فتضمن توفير حلاقة دقيقة

    يرفع النظام الثنائي الشفرات Lift & Cut الشعيرات لقصها بطريقة مريحة

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الصيانة
      • فرشاة التنظيف
      • غطاء واقٍ

    • الطاقة

      وقت التشغيل
      30  دقيقة
      فولتية تلقائية
      100 إلى 240  فولت

    • الخدمة

      رأس بديل
      استبدله كل سنتين بـ HQ56

    • أداء الحلاقة

      تتبع دقيق
      • نظام Reflex Action
      • رؤوس مرنة منفردة
      نظام الحلاقة
      تقنية رفع وقص فعالة

    • سهولة الاستخدام

      جاري الشحن
      سلكي/لاسلكي
      جاري الشحن
      ساعة واحدة

    ما محتويات الصندوق؟

    صورة عن التغليف

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • غطاء للحماية
    • فرشاة التنظيف
    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الجوائز

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.