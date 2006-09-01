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    Shaver series 3000 آلة حلاقة كهربائية

    HQ7120/16

    ناعمة ومريحة

    تضم آلة الحلاقة هذه نظام Precision Cutting الفريد مع رؤوس حلاقة رفيعة جدًا بفتحات لحلاقة الشعر الطويل وثقوب لحلاقة الشعيرات القصيرة جدًا.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 3000 آلة حلاقة كهربائية

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    ناعمة ومريحة

    تحلق أقصر الشعيرات

    رؤوس عائمة منفردة

    رؤوس عائمة منفردة

    تأكد من محاذاة شفرات آلة الحلاقة الحادة من Philips بشكل أقرب من البشرة للاستمتاع بحلاقة دقيقة بصورة استثنائية.

    نظام قص دقيق

    نظام قص دقيق

    تأتي آلة الحلاقة الكهربائية مزوّدة برؤوس رفيعة جدًا مع فتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة، ومع ثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.

    نظام Reflex Action

    نظام Reflex Action

    تتكيف مع كل منحنى في الوجه أو الرقبة بصورة تلقائية

    تقنية رفع وقص فعالة

    تقنية رفع وقص فعالة

    يعمل النظام الشفرات الثنائية المضمن بآلة الحلاقة هذه على رفع الشعرات ليتم قصها بسهولة تحت مستوى الجلد.

    آلة حلاقة منبثقة تتحرر بنابض

    بالعرض الكامل، آلة الحلاقة المنبثقة مثالية لتنعيم السوالف والشاربين.

    آلة حلاقة قابلة للغسل

    يمكن غسل آلة الحلاقة المضادة للماء من Philips بسهولة تحت الحنفية.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الصيانة
      • فرشاة التنظيف
      • غطاء واقٍ

    • أداء الحلاقة

      تتبع دقيق
      • نظام Reflex Action
      • رؤوس مرنة منفردة
      نظام الحلاقة
      • نظام قص دقيق
      • تقنية رفع وقص فعالة
      إنشاء المظهر
      أداة تشذيب دقيقة

    • سهولة الاستخدام

      شاشة العرض
      • مؤشر امتلاء البطارية
      • مؤشر الشحن
      جاري الشحن
      سلكي/لاسلكي
      التنظيف
      قابلة للغسل
      جاري الشحن
      8 ساعات
      وقت الحلاقة
      8 أيام

    Badge-D2C

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