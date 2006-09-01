HQ7140/16
ناعمة ومريحة
تضم آلة حلاقة Philips الكهربائية هذه من السلسلة HQ7140 نظام Precision Cutting الفريد مع رؤوس حلاقة رفيعة جدًا بفتحات لحلاقة الشعر الطويل وثقوب لحلاقة الشعيرات القصيرة جدًا. ويمكن أيضًا غسل آلة الحلاقة بالكامل.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتكيف مع كل منحنى في الوجه أو الرقبة بصورة تلقائية
تأكد من محاذاة شفرات آلة الحلاقة الحادة من Philips بشكل أقرب من البشرة للاستمتاع بحلاقة دقيقة بصورة استثنائية.
يعمل النظام الشفرات الثنائية المضمن بآلة الحلاقة هذه على رفع الشعرات ليتم قصها بسهولة تحت مستوى الجلد.
تأتي آلة الحلاقة الكهربائية مزوّدة برؤوس رفيعة جدًا مع فتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة، ومع ثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.
بالعرض الكامل، آلة الحلاقة المنبثقة مثالية لتنعيم السوالف والشاربين.
يمكن غسل آلة الحلاقة المضادة للماء من Philips بسهولة تحت الحنفية.
الملحقات
الطاقة
أداء الحلاقة
سهولة الاستخدام
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