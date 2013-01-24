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Shaver series 3000

آلة حلاقة كهربائية

HQ7260/16
التصنيف الإجمالي / 5
  • ناعمة ومريحة ناعمة ومريحة ناعمة ومريحة
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    Shaver series 3000 آلة حلاقة كهربائية

    HQ7260/16
    التصنيف الإجمالي / 5

    ناعمة ومريحة

    تسمح لك آلة الحلاقة Philips هذه المصمّمة حديثاً بالحصول على حلاقة ناعمة ومريحة. ناعمة: تضمن لك التقنية المتقدمة الحصول على حلاقة ناعمة. مريحة: ما عليك إلا غسلها تحت الحنفية. وهي مصمّمة لزيادة راحتك.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Shaver series 3000 آلة حلاقة كهربائية

    ناعمة ومريحة

    تسمح لك آلة الحلاقة Philips هذه المصمّمة حديثاً بالحصول على حلاقة ناعمة ومريحة. ناعمة: تضمن لك التقنية المتقدمة الحصول على حلاقة ناعمة. مريحة: ما عليك إلا غسلها تحت الحنفية. وهي مصمّمة لزيادة راحتك.

    ناعمة ومريحة

    تسمح لك آلة الحلاقة Philips هذه المصمّمة حديثاً بالحصول على حلاقة ناعمة ومريحة. ناعمة: تضمن لك التقنية المتقدمة الحصول على حلاقة ناعمة. مريحة: ما عليك إلا غسلها تحت الحنفية. وهي مصمّمة لزيادة راحتك.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Shaver series 3000 آلة حلاقة كهربائية

    ناعمة ومريحة

    تسمح لك آلة الحلاقة Philips هذه المصمّمة حديثاً بالحصول على حلاقة ناعمة ومريحة. ناعمة: تضمن لك التقنية المتقدمة الحصول على حلاقة ناعمة. مريحة: ما عليك إلا غسلها تحت الحنفية. وهي مصمّمة لزيادة راحتك.

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      ناعمة ومريحة

      تحلق أقصر الشعيرات

      رؤوس عائمة منفردة

      رؤوس عائمة منفردة

      تأكد من محاذاة شفرات آلة الحلاقة الحادة من Philips بشكل أقرب من البشرة للاستمتاع بحلاقة دقيقة بصورة استثنائية.

      آلة حلاقة منبثقة تتحرر بنابض

      آلة حلاقة منبثقة تتحرر بنابض

      يُعدّ رأس تشذيب العرض الكامل الذي يظهر بكبسة زر حلاً مثاليًا للعناية بمظهر السوالف والشارب.

      نظام قص دقيق

      نظام قص دقيق

      تتوفر في آلة الحلاقة من Philips رؤوس رفيعة للغاية مزودة بفتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة وثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.

      نظام Reflex Action

      نظام Reflex Action

      تتكيف مع كل منحنى في الوجه أو الرقبة بصورة تلقائية

      نظام الرفع والقص الممتاز Super Lift & Cut

      نظام الرفع والقص الممتاز Super Lift & Cut

      النظام ثنائي الشفرات: الشفرة الأولى تقوم بالرفع، والشفرة الثانية تقوم بالقطع للوصول إلى حلاقة كاملة مريحة.

      آلة حلاقة قابلة للغسل

      يمكن غسل آلة الحلاقة المضادة للماء من Philips بسهولة تحت الحنفية.

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        • نظام قص دقيق
        • تقنية رفع وقص فعالة
        تتبع دقيق
        • نظام Reflex Action
        • رؤوس مرنة منفردة
        إنشاء المظهر
        أداة تشذيب دقيقة

      • سهولة الاستعمال

        شاشة عرض
        • مؤشر امتلاء البطارية
        • مؤشر الشحن
        جاري الشحن
        سلكي/لاسلكي
        جاري الشحن
        8 ساعات
        وقت الحلاقة
        10 أيام
        تنظيف
        قابلة للغسل

      • الملحقات

        الصيانة
        • فرشاة التنظيف
        • غطاء واقٍ

      • الطاقة

        وقت التشغيل
        30  دقيقة

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