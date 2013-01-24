ناعمة ومريحة
تسمح لك آلة الحلاقة المصمّمة حديثاً هذه من Philips بالحصول على حلاقة ناعمة ومريحة. ناعمة: تضمن لك التقنية المتقدمة الحصول على حلاقة ناعمة. مريحة: ما عليك إلا غسلها تحت الحنفية.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ناعمة ومريحة
تسمح لك آلة الحلاقة المصمّمة حديثاً هذه من Philips بالحصول على حلاقة ناعمة ومريحة. ناعمة: تضمن لك التقنية المتقدمة الحصول على حلاقة ناعمة. مريحة: ما عليك إلا غسلها تحت الحنفية.
ناعمة ومريحة
تسمح لك آلة الحلاقة المصمّمة حديثاً هذه من Philips بالحصول على حلاقة ناعمة ومريحة. ناعمة: تضمن لك التقنية المتقدمة الحصول على حلاقة ناعمة. مريحة: ما عليك إلا غسلها تحت الحنفية.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ناعمة ومريحة
تسمح لك آلة الحلاقة المصمّمة حديثاً هذه من Philips بالحصول على حلاقة ناعمة ومريحة. ناعمة: تضمن لك التقنية المتقدمة الحصول على حلاقة ناعمة. مريحة: ما عليك إلا غسلها تحت الحنفية.
يعمل النظام الشفرات الثنائية المضمن بآلة الحلاقة هذه على رفع الشعرات ليتم قصها بسهولة تحت مستوى الجلد.
تتكيف مع كل منحنى في الوجه أو الرقبة بصورة تلقائية
تأكد من محاذاة شفرات آلة الحلاقة الحادة من Philips بشكل أقرب من البشرة للاستمتاع بحلاقة دقيقة بصورة استثنائية.
تأتي آلة الحلاقة الكهربائية مزوّدة برؤوس رفيعة جدًا مع فتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة، ومع ثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.
يمكن غسل آلة الحلاقة المضادة للماء من Philips بسهولة تحت الحنفية.
بالعرض الكامل، آلة الحلاقة المنبثقة مثالية لتنعيم السوالف والشاربين.
أداء الحلاقة
سهولة الاستعمال
التصميم
الملحقات
الطاقة