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  • لحلاقة أسرع وأدق لحلاقة أسرع وأدق لحلاقة أسرع وأدق

    Speed-XL آلة حلاقة كهربائية

    HQ8100

    لحلاقة أسرع وأدق

    توفر رؤوس الحلاقة Speed-XL المتقدمة مساحة حلاقة أكبر بنسبة 50%* لضمان تجربة حلاقة أكثر سرعة ودقة. *بالمقارنة مع رؤوس الحلاقة الدوّارة القياسية.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Speed-XL آلة حلاقة كهربائية

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    لحلاقة أسرع وأدق

    مساحة حلاقة أكبر بـ 50%

    رؤوس حلاقة Speed-XL لحلاقة سريعة وناعمة

    رؤوس حلاقة Speed-XL لحلاقة سريعة وناعمة

    تقدم الخطوط الثلاثة لرؤوس الحلاقة Speed-XL مساحة حلاقة أكبر بـ 50% لحلاقة سريعة وناعمة. *بالمقارنة مع رؤوس الحلاقة الدوّارة العادية.

    نظام قص دقيق

    نظام قص دقيق

    تأتي آلة الحلاقة الكهربائية مزوّدة برؤوس رفيعة جدًا مع فتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة، ومع ثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.

    تقنية رفع وقص فعالة

    تقنية رفع وقص فعالة

    يعمل النظام الشفرات الثنائية المضمن بآلة الحلاقة هذه على رفع الشعرات ليتم قصها بسهولة تحت مستوى الجلد.

    نظام Reflex Action

    نظام Reflex Action

    تتكيف مع كل منحنى في الوجه أو الرقبة بصورة تلقائية

    رؤوس عائمة منفردة

    رؤوس عائمة منفردة

    تأكد من محاذاة شفرات آلة الحلاقة الحادة من Philips بشكل أقرب من البشرة للاستمتاع بحلاقة دقيقة بصورة استثنائية.

    آلة حلاقة قابلة للغسل

    آلة حلاقة قابلة للغسل

    يمكن غسل آلة الحلاقة مضادة للماء بسهولة تحت الحنفية.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      حقيبة صغيرة
      حقيبة صغيرة ناعمة
      الصيانة
      • فرشاة التنظيف
      • غطاء واقٍ

    • تصميم

      اللمسات النهائية
      • شاشة من الكروم
      • لكر

    • أداء الحلاقة

      نظام الحلاقة
      • نظام قص دقيق
      • تقنية رفع وقص فعالة
      تتبع دقيق
      • نظام Reflex Action
      • رؤوس مرنة منفردة
      إنشاء المظهر
      أداة تشذيب دقيقة

    • سهولة الاستخدام

      التنظيف
      قابلة للغسل
      جاري الشحن
      سلكي

    Badge-D2C

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