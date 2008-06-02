HQ8140
لحلاقة أسرع وأدق
توفر رؤوس الحلاقة Speed-XL المتقدمة مساحة حلاقة أكبر بنسبة 50%* لضمان تجربة حلاقة أكثر سرعة ودقة. *بالمقارنة مع رؤوس الحلاقة الدوّارة القياسية.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تقدم الخطوط الثلاثة لرؤوس الحلاقة Speed-XL مساحة حلاقة أكبر بـ 50% لحلاقة سريعة وناعمة. *بالمقارنة مع رؤوس الحلاقة الدوّارة العادية.
تأتي آلة الحلاقة الكهربائية مزوّدة برؤوس رفيعة جدًا مع فتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة، ومع ثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.
يعمل النظام الشفرات الثنائية المضمن بآلة الحلاقة هذه على رفع الشعرات ليتم قصها بسهولة تحت مستوى الجلد.
تتكيف مع كل منحنى في الوجه أو الرقبة بصورة تلقائية
تأكد من محاذاة شفرات آلة الحلاقة الحادة من Philips بشكل أقرب من البشرة للاستمتاع بحلاقة دقيقة بصورة استثنائية.
يمكن غسل آلة الحلاقة مضادة للماء بسهولة تحت الحنفية.
الملحقات
تصميم
أداء الحلاقة
سهولة الاستخدام
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