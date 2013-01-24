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Speed-XL

آلة حلاقة كهربائية

HQ8140
التصنيف الإجمالي / 5
  • لحلاقة أسرع وأدق لحلاقة أسرع وأدق لحلاقة أسرع وأدق
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    Speed-XL آلة حلاقة كهربائية

    HQ8140
    التصنيف الإجمالي / 5

    لحلاقة أسرع وأدق

    توفر رؤوس الحلاقة Speed-XL المتقدمة مساحة حلاقة أكبر بنسبة 50%* لضمان تجربة حلاقة أكثر سرعة ودقة. *بالمقارنة مع رؤوس الحلاقة الدوّارة القياسية.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Speed-XL آلة حلاقة كهربائية

    لحلاقة أسرع وأدق

    توفر رؤوس الحلاقة Speed-XL المتقدمة مساحة حلاقة أكبر بنسبة 50%* لضمان تجربة حلاقة أكثر سرعة ودقة. *بالمقارنة مع رؤوس الحلاقة الدوّارة القياسية.

    لحلاقة أسرع وأدق

    توفر رؤوس الحلاقة Speed-XL المتقدمة مساحة حلاقة أكبر بنسبة 50%* لضمان تجربة حلاقة أكثر سرعة ودقة. *بالمقارنة مع رؤوس الحلاقة الدوّارة القياسية.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Speed-XL آلة حلاقة كهربائية

    لحلاقة أسرع وأدق

    توفر رؤوس الحلاقة Speed-XL المتقدمة مساحة حلاقة أكبر بنسبة 50%* لضمان تجربة حلاقة أكثر سرعة ودقة. *بالمقارنة مع رؤوس الحلاقة الدوّارة القياسية.

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      لحلاقة أسرع وأدق

      مساحة حلاقة أكبر بـ 50%

      رؤوس حلاقة Speed-XL لحلاقة سريعة وناعمة

      رؤوس حلاقة Speed-XL لحلاقة سريعة وناعمة

      تقدم الخطوط الثلاثة لرؤوس الحلاقة Speed-XL مساحة حلاقة أكبر بـ 50% لحلاقة سريعة وناعمة. *بالمقارنة مع رؤوس الحلاقة الدوّارة العادية.

      نظام قص دقيق

      نظام قص دقيق

      تأتي آلة الحلاقة الكهربائية مزوّدة برؤوس رفيعة جدًا مع فتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة، ومع ثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.

      تقنية رفع وقص فعالة

      تقنية رفع وقص فعالة

      يعمل النظام الشفرات الثنائية المضمن بآلة الحلاقة هذه على رفع الشعرات ليتم قصها بسهولة تحت مستوى الجلد.

      نظام Reflex Action

      نظام Reflex Action

      تتكيف مع كل منحنى في الوجه أو الرقبة بصورة تلقائية

      رؤوس عائمة منفردة

      رؤوس عائمة منفردة

      تأكد من محاذاة شفرات آلة الحلاقة الحادة من Philips بشكل أقرب من البشرة للاستمتاع بحلاقة دقيقة بصورة استثنائية.

      آلة حلاقة قابلة للغسل

      آلة حلاقة قابلة للغسل

      يمكن غسل آلة الحلاقة مضادة للماء بسهولة تحت الحنفية.

      الاستخدام اللاسلكي والسلكي

      الاستخدام اللاسلكي والسلكي

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        • نظام قص دقيق
        • تقنية رفع وقص فعالة
        تتبع دقيق
        • نظام Reflex Action
        • رؤوس مرنة منفردة
        إنشاء المظهر
        أداة تشذيب دقيقة

      • سهولة الاستعمال

        شاشة عرض
        • مؤشر امتلاء البطارية
        • مؤشر الشحن
        جاري الشحن
        • قابلة للشحن
        • شحن سريع
        • سلكي
        جاري الشحن
        ساعة واحدة
        وقت الحلاقة
        18 يومًا
        تنظيف
        قابلة للغسل

      • التصميم

        اللون الخارجي
        • شاشة من الكروم
        • لكر
        • شاشة من الكروم متعددة الاستخدامات

      • الملحقات

        الحامل
        قاعدة للشحن
        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغيرة ناعمة
        الصيانة
        • فرشاة التنظيف
        • غطاء واقٍ

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