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  • لحلاقة أسرع وأدق لحلاقة أسرع وأدق لحلاقة أسرع وأدق

    Shaver series 3000 آلة حلاقة كهربائية

    HQ8160/16

    لحلاقة أسرع وأدق

    توفر رؤوس الحلاقة Speed-XL المتقدمة مساحة حلاقة أكبر بنسبة 50%* لضمان تجربة حلاقة أكثر سرعة ودقة. *بالمقارنة مع رؤوس الحلاقة الدوّارة القياسية.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 3000 آلة حلاقة كهربائية

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    لحلاقة أسرع وأدق

    مساحة حلاقة أكبر بـ 50%

    رؤوس حلاقة Speed-XL لحلاقة سريعة وناعمة

    رؤوس حلاقة Speed-XL لحلاقة سريعة وناعمة

    تقدم الخطوط الثلاثة لرؤوس الحلاقة Speed-XL مساحة حلاقة أكبر بـ 50% لحلاقة سريعة وناعمة. *بالمقارنة مع رؤوس الحلاقة الدوّارة العادية.

    نظام قص دقيق

    نظام قص دقيق

    تأتي آلة الحلاقة الكهربائية مزوّدة برؤوس رفيعة جدًا مع فتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة، ومع ثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.

    تقنية رفع وقص فعالة

    تقنية رفع وقص فعالة

    يعمل النظام الشفرات الثنائية المضمن بآلة الحلاقة هذه على رفع الشعرات ليتم قصها بسهولة تحت مستوى الجلد.

    نظام Reflex Action

    نظام Reflex Action

    تتكيف مع كل منحنى في الوجه أو الرقبة بصورة تلقائية

    رؤوس عائمة منفردة

    رؤوس عائمة منفردة

    تأكد من محاذاة شفرات آلة الحلاقة الحادة من Philips بشكل أقرب من البشرة للاستمتاع بحلاقة دقيقة بصورة استثنائية.

    آلة حلاقة قابلة للغسل

    آلة حلاقة قابلة للغسل

    يمكن غسل آلة الحلاقة مضادة للماء بسهولة تحت الحنفية.

    الاستخدام اللاسلكي والسلكي

    الاستخدام اللاسلكي والسلكي

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الحامل
      قاعدة للشحن
      الصيانة
      • فرشاة التنظيف
      • غطاء واقٍ
      حقيبة صغيرة
      حقيبة صغيرة ناعمة

    • تصميم

      اللمسات النهائية
      • شاشة من الكروم
      • لكر
      • شاشة من الكروم متعددة الاستخدامات

    • أداء الحلاقة

      تتبع دقيق
      • نظام Reflex Action
      • رؤوس مرنة منفردة
      نظام الحلاقة
      • نظام قص دقيق
      • تقنية رفع وقص فعالة
      إنشاء المظهر
      أداة تشذيب دقيقة

    • سهولة الاستخدام

      جاري الشحن
      • قابلة للشحن
      • شحن سريع
      • سلكي
      التنظيف
      قابلة للغسل
      شاشة العرض
      • مؤشر امتلاء البطارية
      • مؤشر انخفاض مستوى البطارية
      • مؤشر الشحن
      جاري الشحن
      ساعة واحدة
      وقت الحلاقة
      18 يومًا

    Badge-D2C

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