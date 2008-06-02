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  • أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً

    SmartTouch-XL آلة حلاقة كهربائية

    HQ9190CC

    أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً

    إن SmartTouch-XL مخصصة للرجال الذين يبحثون عن أفضل حلاقة، فهي تجمع بين رؤوس الحلاقة Speed-XL المتطورة ونظام اتباع المنحنيات SmartTouch الفريد، لعملية حلاقة دقيقة لدرجة مثالية حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    SmartTouch-XL آلة حلاقة كهربائية

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    أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً

    عملية دقيقة لدرجة مثالية حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها

    نظام SmartTouch الذي يتبع خطوط الوجه: لحلاقة سريعة وفعالة

    نظام SmartTouch الذي يتبع خطوط الوجه: لحلاقة سريعة وفعالة

    يبقي رؤوس الحلاقة الثلاثة على اتصال دقيق ببشرتك لحلاقة سريعة وفعالة.

    رؤوس حلاقة Speed-XL لحلاقة سريعة وناعمة

    رؤوس حلاقة Speed-XL لحلاقة سريعة وناعمة

    تقدم الخطوط الثلاثة لرؤوس الحلاقة Speed-XL مساحة حلاقة أكبر بـ 50% لحلاقة سريعة وناعمة. *بالمقارنة مع رؤوس الحلاقة الدوّارة العادية.

    إنّ التحكم بالراحة الشخصية يتكيّف مع نوع بشرتك

    إنّ التحكم بالراحة الشخصية يتكيّف مع نوع بشرتك

    إنّ تحكم بالراحة الشخصية يتكيّف مع نوع بشرتك. حدّد الإعداد "عادي" (Normal) للحصول على حلاقة قريبة سريعة ومريحة. حدّد الإعداد "حسّاس" (Sensistive) للحصول على حلاقة قريبة مريحة وراحة قصوى للبشرة.

    نظام قص دقيق

    نظام قص دقيق

    تأتي آلة الحلاقة الكهربائية مزوّدة برؤوس رفيعة جدًا مع فتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة، ومع ثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.

    تقنية رفع وقص فعالة

    تقنية رفع وقص فعالة

    يعمل النظام الشفرات الثنائية المضمن بآلة الحلاقة هذه على رفع الشعرات ليتم قصها بسهولة تحت مستوى الجلد.

    نظام Reflex Action

    نظام Reflex Action

    يتم الضبط تلقائياً مع كل منحنى في الوجه والرقبة للحصول على حلاقة مرنة وأكثر نعومة.

    رؤوس عائمة منفردة

    رؤوس عائمة منفردة

    تأكد من محاذاة شفرات آلة الحلاقة الحادة من Philips بشكل أقرب من البشرة للاستمتاع بحلاقة دقيقة بصورة استثنائية.

    نظام Jet Clean

    نظام Jet Clean

    استخدم نظام Jet Clean لتنظيف الشفرات وتزييتها تلقائيًا. يقوم بشحن البطارية أيضًا بعد كل استخدام.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الحامل
      نظام Jet Clean
      الصيانة
      • فرشاة التنظيف
      • غطاء واقٍ
      حقيبة صغيرة
      حقيبة صغيرة ناعمة

    • تصميم

      اللمسات النهائية
      • شاشة من الكروم
      • لكر
      • شاشة LCD متعددة الاستعمالات

    • أداء الحلاقة

      نظام الحلاقة
      • نظام قص دقيق
      • تقنية رفع وقص فعالة
      تتبع دقيق
      • نظام SmartTouch الذي يتبع خطوط الوجه
      • نظام Reflex Action
      • رؤوس مرنة منفردة
      إنشاء المظهر
      أداة تشذيب دقيقة

    • سهولة الاستخدام

      شاشة العرض
      • مؤشر امتلاء البطارية
      • مؤشر انخفاض مستوى البطارية
      • مؤشر الشحن
      • مؤشر تبديل رؤوس الحلاقة
      • قِفل للسفر
      جاري الشحن
      • سلكي/لاسلكي
      • شحن سريع
      التنظيف
      • نظام التنظيف التلقائي
      • قابلة للغسل
      • مؤشر التنظيف
      جاري الشحن
      ساعة واحدة
      وقت الحلاقة
      10 أيام

    Badge-D2C

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