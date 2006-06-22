HQ9190
أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً
إن SmartTouch-XL مخصصة للرجال الذين يبحثون عن أفضل حلاقة، فهي تجمع بين رؤوس الحلاقة Speed-XL المتطورة ونظام اتباع المنحنيات SmartTouch الفريد، لعملية حلاقة دقيقة لدرجة مثالية حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يبقي رؤوس الحلاقة الثلاثة على اتصال دقيق ببشرتك لحلاقة سريعة وفعالة.
تقدم الخطوط الثلاثة لرؤوس الحلاقة Speed-XL مساحة حلاقة أكبر بـ 50% لحلاقة سريعة وناعمة. *بالمقارنة مع رؤوس الحلاقة الدوّارة العادية.
إنّ تحكم بالراحة الشخصية يتكيّف مع نوع بشرتك. حدّد الإعداد "عادي" (Normal) للحصول على حلاقة قريبة سريعة ومريحة. حدّد الإعداد "حسّاس" (Sensistive) للحصول على حلاقة قريبة مريحة وراحة قصوى للبشرة.
تأتي آلة الحلاقة الكهربائية مزوّدة برؤوس رفيعة جدًا مع فتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة، ومع ثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.
يعمل النظام الشفرات الثنائية المضمن بآلة الحلاقة هذه على رفع الشعرات ليتم قصها بسهولة تحت مستوى الجلد.
يتم الضبط تلقائياً مع كل منحنى في الوجه والرقبة للحصول على حلاقة مرنة وأكثر نعومة.
تأكد من محاذاة شفرات آلة الحلاقة الحادة من Philips بشكل أقرب من البشرة للاستمتاع بحلاقة دقيقة بصورة استثنائية.
يمكن غسل آلة الحلاقة مضادة للماء بسهولة تحت الحنفية.
الملحقات
تصميم
أداء الحلاقة
سهولة الاستخدام
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