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5000 Series

خلاط

HR2765/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • المزج بما يتخطى الحدود المزج بما يتخطى الحدود المزج بما يتخطى الحدود
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    5000 Series خلاط

    HR2765/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    المزج بما يتخطى الحدود

    قم بإثراء وصفاتك باستخدام خلاط Philips من السلسلة 5000. استمتع بأفضل الخلطات حتى في الوصفات التي تتضمن الفواكه المثلجة ومكعبات الثلج والمكسرات. تصميم أنيق لطاولة المطبخ لديك. قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل. إكتشف كلّ المميزات

    5000 Series خلاط

    المزج بما يتخطى الحدود

    قم بإثراء وصفاتك باستخدام خلاط Philips من السلسلة 5000. استمتع بأفضل الخلطات حتى في الوصفات التي تتضمن الفواكه المثلجة ومكعبات الثلج والمكسرات. تصميم أنيق لطاولة المطبخ لديك. قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل. إكتشف كلّ المميزات

    المزج بما يتخطى الحدود

    قم بإثراء وصفاتك باستخدام خلاط Philips من السلسلة 5000. استمتع بأفضل الخلطات حتى في الوصفات التي تتضمن الفواكه المثلجة ومكعبات الثلج والمكسرات. تصميم أنيق لطاولة المطبخ لديك. قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل. إكتشف كلّ المميزات

    5000 Series خلاط

    المزج بما يتخطى الحدود

    قم بإثراء وصفاتك باستخدام خلاط Philips من السلسلة 5000. استمتع بأفضل الخلطات حتى في الوصفات التي تتضمن الفواكه المثلجة ومكعبات الثلج والمكسرات. تصميم أنيق لطاولة المطبخ لديك. قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل. إكتشف كلّ المميزات

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      المزج بما يتخطى الحدود

      تحضير السموذي، والخلطات، والصلصات، والعجائن، وغير ذلك الكثير

      • خلاط
      أفضل خلط مع تقنية ProBlend Plus

      أفضل خلط مع تقنية ProBlend Plus

      تم تصميم المحرك والشفرات والوعاء للعمل معًا للحصول على نتائج مثالية، بحيث يمكنك الحصول على أفضل خلط حتى من الوصفات التي تتضمن مكعبات الثلج والمكسرات والفواكه المجمدة.

      محرك بتقنية ProBlend Plus بقدرة 800 واط لضمان الخلط من دون جهد

      محرك بتقنية ProBlend Plus بقدرة 800 واط لضمان الخلط من دون جهد

      محرك بتقنية ProBlend Plus يوفر دورانًا سريعًا للمكونات لضمان الخلط من دون جهد

      شفرات بتقنية ProBlend Plus للحصول على قوام ناعم كالحرير

      شفرات بتقنية ProBlend Plus للحصول على قوام ناعم كالحرير

      تسحق شفرة ProBlend Plus أكثر المكونات صلابة وتخلطها معًا للحصول على أنعم قوام بفضل الشفرات الست الطويلة والسميكة والحادة

      وعاء بتقنية ProBlend Plus لتدوير المكونات بشكل مثالي

      وعاء بتقنية ProBlend Plus لتدوير المكونات بشكل مثالي

      يدفع الوعاء الذي يعمل بتقنية ProBlend Plus المكونات مرة أخرى إلى الدوران بفضل تصميمه المضلع، بحيث يتم خلط كل شيء بالتساوي للحصول على نتائج من دون كتل.

      وعاء سعة 700 مل مع غطاء للتخزين أو الاستخدام في أثناء التنقل

      وعاء سعة 700 مل مع غطاء للتخزين أو الاستخدام في أثناء التنقل

      اخلطي وصفتك واصطحبيها معك بفضل الوعاء سعة 700 مل الذي يعد في متناول اليد. يمكنك تحضير عصير السموذي يوميًا، ثم إحكام إغلاق الوعاء بالغطاء المضاد للتسرب لأخذه معك أو تخزينه في الثلاجة للاستخدام في وقت لاحق. يأتي الوعاء مصنوعًا من التريتان من Eastman وخاليًا من مادة BPA بنسبة 100% ومقاومًا للكسر وآمنًا للاستخدام في غسالة الأطباق.

      تصميم أنيق وصغير الحجم يناسب كل مطبخ

      تصميم أنيق وصغير الحجم يناسب كل مطبخ

      أضيفي لمسة أنيقة إلى مطبخك. يتميز المنتج بتصميم صغير الحجم ومصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مع أجزاء قابلة للفصل لضمان سهولة التخزين.

      خلاط شخصي متعدد الاستخدامات يساعدك على تحضير كل الوصفات المفضلة لديك

      خلاط شخصي متعدد الاستخدامات يساعدك على تحضير كل الوصفات المفضلة لديك

      استمتعي بمجموعة واسعة من الوصفات المصنوعة في المنزل، بداية من عصائر السموذي الناعمة والمشروبات المخفوقة ذات القوام الكريمي والصلصات الغنية ذات القوام السميك.

      يوفر لك تطبيق NutriU كل الإلهام الذي تحتاج إليه

      يوفر لك تطبيق NutriU كل الإلهام الذي تحتاج إليه

      اكتشفي عالمًا من الوصفات اللذيذة! استكشفي تطبيق NutriU الخاص بنا للاطلاع على المشروبات والحساء والصلصات اللذيذة والمزيد من النصائح والإرشادات لاستخدام الخلاط.

      الضغط والتدوير لضمان البساطة في الاستخدام بلمسة واحدة

      الضغط والتدوير لضمان البساطة في الاستخدام بلمسة واحدة

      يساعد الوعاء الذي يعمل عن طريق الضغط والتدوير على التخلص من الأزرار والأقراص. ومن ثَمَّ يمكنك الخلط من دون عناء، كل ذلك بحركة واحدة بسيطة.

      شفرات يمكن فكّها لتنظيف سهل

      شفرات يمكن فكّها لتنظيف سهل

      اشطفي الشفرات القابلة للفصل تحت الماء أو ضعيها في غسالة الأطباق للتنظيف الشامل.

      آمن للغسل في غسالة الأطباق للاستخدام اليومي الخالي من الهموم

      آمن للغسل في غسالة الأطباق للاستخدام اليومي الخالي من الهموم

      تعد كل الأجزاء القابلة للفصل سهلة الشطف وآمنة للاستخدام في غسالة الأطباق. وتتحمل الأوعية والأكواب المتينة المصنوعة من التريتان من Eastman دورات الغسل اليومية للاستمتاع بالاستخدام طويل الأمد.

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