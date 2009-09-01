HS800/04
ملطّف للحلاقة مرطّب
ملطّف حلاقة مرطّب لآلة حلاقة NIVEA FOR MEN من Philips.تتميز التركيبة بغناها بالبابونج والفيتامينات التي تنعّم بشرتك وتعطيك مظهرًا صحيًا.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
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