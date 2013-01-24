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NIVEA

آلة حلاقة مزودة بمستحضر NIVEA FOR MEN

HS8040/17
NIVEA
التصنيف الإجمالي / 5
NIVEA
  • حلاقة ناعمة وبشرة صحية حلاقة ناعمة وبشرة صحية حلاقة ناعمة وبشرة صحية
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    NIVEA آلة حلاقة مزودة بمستحضر NIVEA FOR MEN

    HS8040/17
    التصنيف الإجمالي / 5

    حلاقة ناعمة وبشرة صحية

    يتم توزيع بلسم الحلاقة الرجالي NIVEA FOR MEN بواسطة رؤوس الحلاقة على البشرة مباشرةً، ما يضمن لها الترطيب أثناء عملية الحلاقة. ويحتوي البلسم على البابونج والفيتامينات لحماية بشرتك من التهيّج إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    NIVEA آلة حلاقة مزودة بمستحضر NIVEA FOR MEN

    حلاقة ناعمة وبشرة صحية

    يتم توزيع بلسم الحلاقة الرجالي NIVEA FOR MEN بواسطة رؤوس الحلاقة على البشرة مباشرةً، ما يضمن لها الترطيب أثناء عملية الحلاقة. ويحتوي البلسم على البابونج والفيتامينات لحماية بشرتك من التهيّج إكتشف كلّ المميزات

    حلاقة ناعمة وبشرة صحية

    يتم توزيع بلسم الحلاقة الرجالي NIVEA FOR MEN بواسطة رؤوس الحلاقة على البشرة مباشرةً، ما يضمن لها الترطيب أثناء عملية الحلاقة. ويحتوي البلسم على البابونج والفيتامينات لحماية بشرتك من التهيّج إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    NIVEA آلة حلاقة مزودة بمستحضر NIVEA FOR MEN

    حلاقة ناعمة وبشرة صحية

    يتم توزيع بلسم الحلاقة الرجالي NIVEA FOR MEN بواسطة رؤوس الحلاقة على البشرة مباشرةً، ما يضمن لها الترطيب أثناء عملية الحلاقة. ويحتوي البلسم على البابونج والفيتامينات لحماية بشرتك من التهيّج إكتشف كلّ المميزات

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      حلاقة ناعمة وبشرة صحية

      نظام توزيع البلسم

      • أنبوب التشذيب الدقيق
      نظام تفريغ ملطف NIVEA FOR MEN

      نظام تفريغ ملطف NIVEA FOR MEN

      يتم تفريغ ملطف الحلاقة المرطّب NIVEA FOR MEN مباشرةً على بشرتك

      نظام إعادة تعبئة العلبة المضمّنة

      نظام إعادة تعبئة العلبة المضمّنة

      قم ببساطة بضخ ملطف الحلاقة NIVEA FOR MEN من علبة إعادة التعبئة مباشرةً في آلة الحلاقة Philips NIVEA FOR MEN.

      نظام تعقّب الثنايا Flex Tracker

      نظام تعقّب الثنايا Flex Tracker

      يتعقّب نظام Flex Tracker تلقائياً الثنايا الموجودة على وجهك ويساعد على الحماية من إثارة البشرة.

      حلقات الانزلاق

      حلقات الانزلاق

      تتوفر في رؤوس الحلاقة حلقات انزلاق فريدة تساعد آلة الحلاقة على التحرك بنعومة أكبر على وجهك.

      استخدام رطب

      استخدام رطب

      استخدم آلة الحلاقة أثناء الاستحمام لتوفير الوقت وللحصول على الشعور بالانتعاش الذي توفره لك الحلاقة الرطبة.

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        تقنية الرفع والقص Lift & Cut
        تتبع دقيق
        نظام تعقّب الثنايا Flex Tracker
        SkinComfort
        • نظام تفريغ ملطف NIVEA FOR MEN
        • حلقات الانزلاق
        إنشاء المظهر
        أداة تشذيب دقيقة ناعمة على البشرة

      • سهولة الاستعمال

        شاشة عرض
        • مؤشر امتلاء البطارية
        • مؤشر انخفاض مستوى البطارية
        • مؤشر الشحن
        • قِفل للسفر
        جاري الشحن
        • قابلة للشحن
        • شحن سريع
        • لاسلكي
        جاري الشحن
        4 ساعات
        رطب وجاف
        يمكن استخدامها أثناء الاستحمام
        وقت الحلاقة
        13 يومًا
        تنظيف
        قابلة للغسل

      • التصميم

        اللون الخارجي
        لكر

      • الملحقات

        الكريمات والمستحضرات السائلة
        عبوة بلسم حلاقة أولى بحجم 28 مل
        الحامل
        قاعدة للشحن
        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغيرة ناعمة
        الصيانة
        غطاء واقٍ

      • الطاقة

        وقت التشغيل
        40  دقيقة

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