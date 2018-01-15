3 أوضاع، 3 إعدادات قوة

تسمح لك فرشاة الأسنان هذه بتخصيص طريقة تنظيف أسنانك مع إمكانية الاختيار من بين 3 أوضاع و3 مستويات قوة. يُعدّ وضع Clean قياسيًا للتنظيف الفائق، أما وضع White فيُعتبر مثاليًا لإزالة البقع عن سطح الأسنان، وأخيرًا، يضيف وضع Gum Care دقيقة من التنظيف المنخفض الطاقة لتدليك اللثة بلطف. كذلك، تسمح لك مستويات القوة الثلاثة بتبديل ترتيب المستوى "المرتفع" و"المنخفض" لمحاذاة مستويات القوة من اليسار إلى اليمين.