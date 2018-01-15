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  • أسنان أكثر بياضًا. بلطفٍ. أسنان أكثر بياضًا. بلطفٍ. أسنان أكثر بياضًا. بلطفٍ.

    Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX6877/23

    أسنان أكثر بياضًا. بلطفٍ.

    المس الفرق الذي يحدثه التنظيف اللطيف أثناء تبييض أسنانك بفضل مستشعر الضغط الذي نقدّمه، وذلك في أسبوع واحد.

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    Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

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    أسنان أكثر بياضًا. بلطفٍ.

    تبييض الأسنان في أسبوع واحد فقط.

    • مستشعر الضغط المضمّن
    • 3 أوضاع و3 مستويات من القوة
    • ميزة BrushSync ‏(2 x)
    • حقيبة سفر
    تبييض الأسنان في أسبوع واحد فقط

    تبييض الأسنان في أسبوع واحد فقط

    اضغط على رأس الفرشاة W2 Optimal White لإزالة البقع عن سطح الأسنان وإظهار ابتسامة أكثر بياضًا. وبفضل شعيراته الكثيفة في الوسط والمخصصة لإزالة البقع، أثبت قدرته سريريًا على تبييض الأسنان في غضون أسبوع فقط.

    3 أوضاع، 3 إعدادات قوة

    3 أوضاع، 3 إعدادات قوة

    تسمح لك فرشاة الأسنان هذه بتخصيص طريقة تنظيف أسنانك مع إمكانية الاختيار من بين 3 أوضاع و3 مستويات قوة. يُعدّ وضع Clean قياسيًا للتنظيف الفائق، أما وضع White فيُعتبر مثاليًا لإزالة البقع عن سطح الأسنان، وأخيرًا، يضيف وضع Gum Care دقيقة من التنظيف المنخفض الطاقة لتدليك اللثة بلطف. كذلك، تسمح لك مستويات القوة الثلاثة بتبديل ترتيب المستوى "المرتفع" و"المنخفض" لمحاذاة مستويات القوة من اليسار إلى اليمين.

    آمنة ولطيفة على المناطق الحساسة وآلات تقويم الأسنان وعلاجات الأسنان

    آمنة ولطيفة على المناطق الحساسة وآلات تقويم الأسنان وعلاجات الأسنان

    يمكنك التأكد من الحصول على تجربة آمنة لتنظيف الأسنان بواسطة الفرشاة. فتقنية الاهتزازات الصوتية التي نقدّمها مناسبة للاستخدام مع جهاز تقويم الأسنان والحشوات والتلبيسات والكسوات الخزفية، بالإضافة إلى أنها تساعد في تجنب التسوّس وتحسين صحة اللثة.

    تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

    تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

    تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare بدفع المياه بين الأسنان، وتقوم تمريرات الفرشاة بتجزئة البلاك وإزالته للحصول على تنظيف يومي استثنائي.

    لتنبيهك عند الضغط بشكل مفرط

    لتنبيهك عند الضغط بشكل مفرط

    قد يؤدّي الضغط المفرط أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة إلى إلحاق الضرر بأسنانك ولثتك. لتفادي هذا الأمر، تصدر فرشاة ProtectiveClean من Philips Sonicare صوتًا نابضًا ولطيفًا لتذكيرك بتخفيف الضغط.

    لتوصيل مقبض الفرشاة الذكي برؤوس الفرشاة الذكية

    لتوصيل مقبض الفرشاة الذكي برؤوس الفرشاة الذكية

    إن هذه التقنية ممكّنة لاستخدام رقاقة صغيرة للكشف عن رأس الفرشاة الذكي والمقبض الذكي ومزامنتهما. ويعدّ ثنائي المقبض الذكي ورأس الفرشاة الذكي مزيجًا قويًا يمكّن إقران الوضع الذكي والتذكيرات الذكية بالاستبدال.

    تحدد رؤوس الفرشاة الوضع ومستوى القوة المثاليَين

    تحدد رؤوس الفرشاة الوضع ومستوى القوة المثاليَين

    هل تتساءل عن الوضع ومستوى القوة اللذين يجب استخدامهما؟ لا تتساءل بعد اليوم. إن ميزة BrushSync لإقران الأوضاع تُعلم المقبض الذكي برأس الفرشاة الذكي الذي تستخدمه. إذا نقرت فوق رأس الفرشاة gumcare مثلاً، فستقوم فرشاة الأسنان بتحديد الوضع ومستوى القوة المثاليَين للعناية بلثتك. ما عليك سوى الضغط على زر الطاقة.

    اعرف دائمًا عندما يحين وقت استبدال رؤوس فرشاتك

    اعرف دائمًا عندما يحين وقت استبدال رؤوس فرشاتك

    تتعرّض كل رؤوس الفرشاة إلى التلف مع مرور الوقت. إلا أن تقنية BrushSync التي نقدّمها تتعقّب المدة التي استخدمت فيها رأس الفرشاة الحالي والقوة التي كنت تنظف أسنانك بها. وستعلم عندما يحين وقت استبدال الرأس، بفضل ضوء متوفر على مقبض الفرشاة وإشارة صوتية قصيرة. بهذه الطريقة، تضمن أن رأس الفرشاة يعمل بطريقة جيدة.

    تشجيع لعملية تنظيف دقيقة

    تشجيع لعملية تنظيف دقيقة

    هل أنت بحاجة إلى فرشاة أسنان كهربائية مع مؤقّت؟ يعلمك مؤقت QuadPacer عند انقضاء الوقت المناسب لتنظيف كل قسم من فمك، بينما ينبّهك Smartimer الذي نقدّمه عند بلوغ وقت الدقيقتين الموصى به لتنظيف الأسنان.

    تسهيل عملية السفر

    تسهيل عملية السفر

    تتيح لك حقيبة السفر المميزة التي نقدّمها إمكانية تخزين فرشاة أسنانك بطريقة صحيّة، في حين يمكنك البقاء على استعداد أثناء التنقل بفضل قاعدة الشاحن الصغيرة. صحيح أن عملية شحن واحدة وكاملة تسمح لك باستخدام فرشاة أسنانك بشكل منتظم لأسبوعَين، إلا أن الشاحن هو تذكرتك للرحلات الأطول.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      الفولتية
      110-220 فولت

    • المواصفات الفنية

      البطارية
      قابلة للشحن
      فترة التشغيل (شحن ممتلئ إلى فارغ)
      ما يصل إلى أسبوعين
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      أبيض فضي

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان محدود لمدة سنتين

    • سهولة الاستخدام

      مؤشر مستوى البطارية
      يشير الضوء إلى حالة البطارية
      توافق المقبض
      رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
      المقبض
      تصميم مريح
      وقت تنظيف الأسنان
      ما يصل إلى أسبوعين

    • العناصر المضمنة

      المقبض
      ProtectiveClean ‏(عدد 1)
      حقيبة للسفر
      1
      الشاحن
      1

    • أداء التنظيف

      الفوائد الصحية
      • تحسين صحة اللثّة في أسبوعين فقط
      • للمساعدة على تقليل مخاطر التسوّس
      المؤقت
      Quadpacer وSmarTimer
      السرعة
      تنظيف لغاية 62000 حركة/ الدقيقة
      معلومات عن الضغط
      اهتزاز المقبض لتنبيه المستخدم

    • الأوضاع

      3 مستويات من القوة
      • منخفض
      • متوسط
      • مرتفع
      التنظيف
      من أجل تنظيف يومي استثنائي
      أبيض
      لإزالة البقع عن سطح الأسنان
      العناية باللثة
      لتدليك اللثة برفق

    • ميزة BrushSync لإقران الأوضاع

      C2 Optimal Plaque Control
      للإقران مع وضع Clean
      G2 Optimal Gum Care
      للإقران مع وضع Gum Care
      W2 Premium White
      للإقران مع وضع White‎

    • تقنية المستشعر الذكي

      تذكير بالاستبدال من BrushSync
      • اعرف دائمًا عندما
      • يحين وقت استبدال رؤوس الفرشاة
      مستشعر الضغط
      للتنبيه عند الضغط بشكل مفرط على الأسنان
      تقنية BrushSync
      • توصيل مقبض الفرشاة الذكي
      • رأس الفرشاة الذكي

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