HX8032/05
نضمن لك الحصول على لثة صحية أكثر في غضون أسبوعَين*
تُعتبر فوهات AirFloss Ultra الطريقة الأسهل للتنظيف بين الأسنان بفعالية للأشخاص الذين لا ينظفون أسنانهم بالخيط بانتظام.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يزيل AirFloss Ultra البلاك بنسبة تصل إلى 99,9% في المناطق التي يتم تنظيفها.***
لقد حققنا هذه النتائج المثبتة سريريًا بفضل تقنيتنا الفريدة التي تجمع بين الهواء وغسول الفم أو المياه للتنظيف بين الأسنان وعلى طول خط اللثة بفعالية ولطف في الوقت نفسه.
يٌعتبر التنظيف التلاصقي مهمًا جدًا لصحة الفم ككل. ويشكّل جهاز AirFloss طريقة سهلة للتنظيف ما بين الأسنان بعمق، مما يساعد في بدء عادة صحية.
إن AirFloss Ultra من Philips Sonicare مثبّت سريريًا لقدرته على تحسين صحة اللثة تمامًا مثل استخدام الخيط.** يساعد في تحسين صحة اللثة في غضون أسبوعَين فقط.
يساعد AirFloss Ultra من Philips Sonicare في تفادي التسوّس ما بين أسنانك، وذلك من خلال إزالة البلاك الذي عجزت فرشاة الأسنان عن إزالته.
تزيد فوهة AirFloss Ultra الجديدة والعالية الأداء من قوة تقنية الهواء وقطيرات المياه الصغيرة التي نقدّمها، لتكون أكثر فعالية من أي وقت مضى.
يمكنك تخصيص رذاذ AirFloss Ultra الفعال بحسب احتياجاتك، للحصول على دفقة واحدة أو دفقتَين أو ثلاث دفقات في كل مرة يتم الضغط فيها على زر التنشيط.
التصميم واللون الخارجي
سهولة الاستخدام
العناصر المضمنة
أداء التنظيف
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