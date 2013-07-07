HX9352/04
أسنان أكثر بياضًا وصحةً لمدى الحياة
أفضل تبييض للأسنان من Sonicare بفضل فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips الأكثر أناقة. استخدم منتجات Sonicare.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تزيل الشعيرات الكثيفة وعالية الجودة كمية أكبر من البلاك بما يصل إلى 7 أضعاف مقارنة بفرشاة أسنان يدوية.
اضغط على رأس فرشاة DiamondClean لإزالة البقع عن سطح الأسنان بلطف وفعالية في الوقت نفسه. تعمل الشعيرات المكّدسة في الوسط والمخصصة لإزالة البقع بفعالية عالية للحصول على أسنان أكثر بياضًا بمرتَين في 7 أيام فقط.*
بفضل التنظيف المثالي من DiamondClean، ستصبح لثتك صحية أكثر في غضون أسبوعَين*. وستستمتع بابتسامة صحية جدًا مع إزالة كمية بلاك أكبر تصل إلى 7 أضعاف مقارنة بالفرشاة اليدوية*.
بفضل DiamondClean، يمكنك الحصول على عملية تنظيف منعشة كل يوم. تلبي الأوضاع الخمسة التي نقدّمها كل احتياجات تنظيف الأسنان بواسطة الفرشاة؛ استخدم وضع Clean لعملية تنظيف استثنائية يوميًا، ووضع Gum Care لتدليك اللثة بلطف ووضع Polish للحصول على ابتسامة مشرقة ووضع Sensitive لتنظيف اللثة بلطف وفعالية في الوقت نفسه ووضع White المثالي لإزالة البقع عن أسطح الأسنان.
يمكنك استخدام حقيبة السفر الفاخرة مع ميزة الشحن بواسطة USB كشاحن أيضًا، لتبقى جاهزًا على الدوام. ضع فرشاة الأسنان في الحقيبة وقم بتوصيلها في كمبيوترك المحمول أو في مقبس حائط. تتضمن أيضًا حاملاً لرأس الفرشاة لمستوى نظافة إضافي أثناء السفر. أما بالنسبة إلى عملية الشحن في المنزل، فيمكن وضع الشاحن على شكل كأس زجاجي في الحمام بطريقة أنيقة، ويمكن استخدامه أيضًا ككوب لغسل فمك بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة. ما عليك سوى وضع الفرشاة في الكأس. استمتع باستخدام منتظم يدوم لأسبوعَين من عملية شحن واحدة.
تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare بدفع المياه بين الأسنان، وتقوم تمريرات الفرشاة بتجزئة البلاك وإزالته للحصول على تنظيف يومي استثنائي.
يستغرق تنظيف الأسنان الدقيق بواسطة الفرشاة دقيقتَين فقط. يعلمك مؤقت QuadPacer عند انقضاء الوقت المثالي في تنظيف كل قسم من الفم، بينما ينبّهك SmarTimer عند بلوغ الوقت الإجمالي لتنظيف الأسنان. يساعدك كل من هذين المؤقتين في تنظيف الأسنان للمدة الموصى بها، في كل مرة.
يتميّز مقبض فرشاة الأسنان DiamondClean بشكل فريد لتتمكّن بالإضافة إلى رؤوس الفرشاة من التنظيف في الأماكن الصعبة مثل الجهة الخلفية من الأسنان، بدقة تامة.
قد يستغرق بدء روتين جديد بعض الوقت للتأقلم معه. يمنحك برنامجنا السهل خيار زيادة قوة التنظيف بواسطة الفرشاة بشكل تدريجي ولطيف أثناء الاستخدامات الـ 14 الأولى بواسطة فرشاة الأسنان الجديدة.
مهما كانت احتياجاتك الخاصة، يمكنك التأكد من الحصول على تجربة آمنة لتنظيف الأسنان بواسطة الفرشاة بفضل DiamondClean. تتناسب تقنية الاهتزازات الصوتية التي نقدّمها للاستخدام مع جهاز تقويم الأسنان والحشوات والتلبيسات والكسوات الخزفية، كما يمكن استخدامها في العلاج اليومي لأمراض اللثة.
الطاقة
المواصفات الفنية
التصميم واللون الخارجي
الخدمة
سهولة الاستخدام
العناصر المضمنة
أداء التنظيف
الأوضاع
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.