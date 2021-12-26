ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
R20G2B/40
مثالية لبطاريات الأجهزة ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة
إن تقنية كلوريد الزنك مثالية للساعات وأجهزة الراديو والآلات الحاسبة وأجهزة التحكّم عن بُعد.
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كلوريد الزنك
وحدتان
تضمن تقنية كلوريد الزنك عالية الجودة عمرًا طويلًا للبطارية عند استخدامها في الأجهزة منخفضة استهلاك الطاقة.
تفقد كل بطارية جزءًا من طاقتها عند عدم استخدامها. نضمن احتواء البطارية على 80% على الأقل من طاقتها الأولية حتى تاريخ انتهاء الصلاحية.
هذه البطاريات من Philips مضمونة الخلو من المعادن الثقيلة الضارة مثل الكادميوم والزئبق.