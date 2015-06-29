30 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية

ستتمكن من تشغيل الآلة لأكثر من 30 دقيقة، أي ما يوازي 9 عمليات حلاقة تقريبًا، بعد شحن لثماني ساعات. لا تعمل آلة الحلاقة هذه إلا في الوضع اللاسلكي.