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- أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick
S5050/04
حلاقة جافة ورطبة تحمي البشرة
تحمي آلة الحلاقة AquaTouch بشرتك بينما تستمتع بحلاقة منعشة. يتميّز نظام الشفرات ComfortCut برؤوس مستديرة لانزلاق سلس، وهي مصممة لحماية بشرتك.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تمتع بحلاقة دقيقة بدون شقوق وجروح. يتميّز نظام الشفرات ComfortCut برؤوس مستديرة لانزلاق سلس، وحماية البشرة في الوقت نفسه.
اختر طريقة الحلاقة المفضلة لديك. فبفضل غلاف Aquatec للحلاقة الجافة والرطبة، يمكنك اختيار حلاقة جافة ومريحة وسريعة، أو يمكنك اختيار الحلاقة الرطبة مع جل أو رغوة، حتى أثناء الاستحمام.
استمتع بحلاقة رطبة أو جافة مريحة. إذ تتميز شفرات ComfortCut برؤوس مستديرة لانزلاق سلس، مع حماية البشرة من الشقوق والجروح في الوقت نفسه.
تضمن رؤوس Flex التي تتحرك بخمسة اتجاهات مع خمس حركات مستقلة ملامسة دقيقة للبشرة لتحصل على حلاقة سريعة ودقيقة حتى على خط الفك والرقبة.
اضغط على أداة التشذيب الدقيقة والناعمة على البشرة لوضع اللمسات الأخيرة على مظهرك. إنها مثالية للحفاظ على شاربك وتشذيب السوالف.
ستتمكن من تشغيل الآلة لأكثر من 30 دقيقة، أي ما يوازي 9 عمليات حلاقة تقريبًا، بعد شحن لثماني ساعات. لا تعمل آلة الحلاقة هذه إلا في الوضع اللاسلكي.
حلاقة تدوم لفترة أطول مع كل عملية شحن بفضل البطارية الفعالة التي نقدّمها من نيكل-هيدريد المعدن والموفّرة لاستهلاك الطاقة والتي تدوم طويلاً.
تتميز الشاشة بسهولة الاستخدام وهي تعرض المعلومات الأساسية لتمكّنك من الحصول على أفضل أداء لآلة الحلاقة: - مؤشر بطارية أحادي المستوى - مؤشر لانخفاض مستوى البطارية - مؤشر قفل السفر.
تأتي كافة آلات الحلاقة مع ضمان عالمي لمدة سنتين وتتميز بقدرتها على التكيف مع أي جهد كهربائي. لن تحتاج إلى استبدال الشفرات المتينة قبل سنتين.
الملحقات
الطاقة
تصميم
الخدمة
أداء الحلاقة
سهولة الاستخدام
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