SCD138/60
حقيبة ظهر مصقولة ومريحة
صُممت هذه الحقيبة لإبقاء الأغراض اللازمة لتغيير حفاض طفلك في متناول يدك عندما تكونين في الخارج معه وتتمتع بتصميم مريح وخفيف الوزن. كما تأتي هذه الحقيبة مزوّدة بجزء خلفي مبطّن لكن يسمح بتسرّب الهواء بالإضافة إلى أشرطة للكتف، وتتميز بسهولة ترتيبها مع إمكانية الوصول السريع إلى الخانات الأمامية والرئيسية.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
جيب 3M Thinsulate™ للحفاظ على سخونة رضّاعتين من Avent تحتويان على مياه ساخنة ومغلية مسبقًا أو للحفاظ على برودة الحليب الصناعي المحضّر مسبقًا/حليب الأم لساعات متعددة.
مثالية للاستخدام في الرحلات النهارية مع طفلك أو فقط أثناء وجودك خارج المنزل.
تمتعي بوصول سريع وسهل إلى الخانات الأمامية والرئيسية.
قطعة قماش لتغيير حفاض الطفل كبيرة وقابلة للإزالة وكيس غسيل مزوّد برباط.
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