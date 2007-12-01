حقيبة ظهر مصقولة ومريحة

صُممت هذه الحقيبة لإبقاء الأغراض اللازمة لتغيير حفاض طفلك في متناول يدك عندما تكونين في الخارج معه وتتمتع بتصميم مريح وخفيف الوزن. كما تأتي هذه الحقيبة مزوّدة بجزء خلفي مبطّن لكن يسمح بتسرّب الهواء بالإضافة إلى أشرطة للكتف، وتتميز بسهولة ترتيبها مع إمكانية الوصول السريع إلى الخانات الأمامية والرئيسية.