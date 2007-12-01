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  • حقيبة ظهر مصقولة ومريحة حقيبة ظهر مصقولة ومريحة حقيبة ظهر مصقولة ومريحة

    Philips Avent حقيبة ظهر BackPack من Avent

    SCD138/60

    حقيبة ظهر مصقولة ومريحة

    صُممت هذه الحقيبة لإبقاء الأغراض اللازمة لتغيير حفاض طفلك في متناول يدك عندما تكونين في الخارج معه وتتمتع بتصميم مريح وخفيف الوزن. كما تأتي هذه الحقيبة مزوّدة بجزء خلفي مبطّن لكن يسمح بتسرّب الهواء بالإضافة إلى أشرطة للكتف، وتتميز بسهولة ترتيبها مع إمكانية الوصول السريع إلى الخانات الأمامية والرئيسية.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent حقيبة ظهر BackPack من Avent

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    • أسود
    تحافظ على برودة الرضّاعات أو سخونتها

    تحافظ على برودة الرضّاعات أو سخونتها

    جيب 3M Thinsulate™‎ للحفاظ على سخونة رضّاعتين من Avent تحتويان على مياه ساخنة ومغلية مسبقًا أو للحفاظ على برودة الحليب الصناعي المحضّر مسبقًا/حليب الأم لساعات متعددة.

    تصميم مصقول ورفيع ومتعدد الاستعمالات

    تصميم مصقول ورفيع ومتعدد الاستعمالات

    مثالية للاستخدام في الرحلات النهارية مع طفلك أو فقط أثناء وجودك خارج المنزل.

    مصنوعة من نايلون خفيف الوزن ونظيف

    مصنوعة من نايلون خفيف الوزن ونظيف

    سهلة التنظيم

    تمتعي بوصول سريع وسهل إلى الخانات الأمامية والرئيسية.

    حمل المواد اللازمة لتغيير حفاض الطفل

    قطعة قماش لتغيير حفاض الطفل كبيرة وقابلة للإزالة وكيس غسيل مزوّد برباط.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      الصين
      نعم

    • محتويات العبوة

      حقيبة ظهر
      1  قطعة
      قطعة قماش لتغيير حفاض الطفل
      1  قطعة
      كيس غسيل
      1  قطعة
      جيب قابل للفك مزوّد بشريط
      1  قطعة

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      • الأطفال بين 6 و12 شهراً
      • الأطفال بين 0 و6 أشهر

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