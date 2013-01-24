حقيبة ظهر مصقولة ومريحة

مصممة لحمل المواد اللازمة لتغيير حفاض الطفل عندما تكونين في الخارج معه. هذه الحقيبة عبارة عن تصميم مريح وخفيف الوزن، وهي مزوّدة بجزء خلفي مبطّن وإنما يسمح بالتنفس بالإضافة إلى أشرطة للكتف. سهلة الترتيب مع إمكانية وصول سريع إلى الخانات الأمامية والرئيسية. إكتشف كلّ المميزات