SCD148/60
حقيبة واحدة، تصميمان
تأتي حقيبة Urban bag SCD148/60 من Philips Avent مزوّدة بفتحتَين أماميتَين أنيقتَين لتغيير مظهرها بحسب المواسم أو بحسب ملابسك، كما تتمتّع بكل مزايا حقيبة الأطفال من Avent.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لتخزين حليب الأم البارد الذي تم شفطه/الحليب الصناعي أو الماء الساخنة المغلية مسبقاً وذلك لأربع ساعات.
ألياف دقيقة خفيفة الوزن وسهلة التنظيف.
تتمتع حقيبة Urban من Philips Avent بشريط كتف عريض قابل للتعديل لتوفير المزيد من الراحة أثناء حملها
تصميم
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محتويات العبوة
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