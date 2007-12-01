SCD150/50
لإطعام طفلك حين تكونين خارج المنزل
تستوعب حقيبة ThermaTote العصرية رضّاعتَين أو كوبَين سحريَين أو 4 أكواب VIA من Philips Avent. وتساعد طبقة العزل المزدوجة على إبقاء الحليب بارداً أو المياه ساخنة لغاية أربع ساعات. تتميّز بوزن خفيف وحجم صغير وتصميم مناسب للتنقل.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لتخزين حليب الأم البارد الذي تم شفطه/الحليب الصناعي أو الماء الساخنة المغلية مسبقاً وذلك لأربع ساعات.
مثالية للاستخدام في الرحلات النهارية مع طفلك أو فقط أثناء وجودك خارج المنزل.
تتمتع حقيبة Urban من Philips Avent بشريط كتف عريض قابل للتعديل لتوفير المزيد من الراحة أثناء حملها
الملاءمة
تصميم
بلد المنشأ
المادة
محتويات العبوة
مراحل التنمية
الراحة القصوى
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