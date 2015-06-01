كوني دائمًا على اطلاع عندما يكون جهاز مراقبة الطفل ضمن النطاق ومتصلاً

ستنبّهك وحدة الأهل عندما يكون جهاز مراقبة الطفل خارج النطاق أو عندما يكون مستوى الطاقة منخفضًا، لمساعدتك في الحرص على أن تكوني دائمًا على تواصل مع طفلك.