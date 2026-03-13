SCF080/03
تسمح لبشرة طفلك بالتنفس
تهدئة الأطفال بفضل راحة الهواء. تتميّز لهّاية ultra air من Philips Avent بفتحات تهوية كبيرة جدًا، للحفاظ على بشرة الطفل جافة. متوفرة بألوان وتصاميم مختلفة.إكتشف كلّ المميزات
تسمح فتحات التهوية الكبيرة للغاية لبشرة الطفل بالتنفس، ما يقوم بتهدئتها ويحافظ في الوقت نفسه على جفافها.
لقد سألنا الأمهات كيف يتفاعل أطفالهنّ مع حلمات السليكون ذات الخطوط البارزة التي نقدّمها وأجابت نسبة 98% منهن أن أطفالهنّ يتقبّلون لهّايات Ultra Soft ولهّايات Ultra Air من Philips Avent.
نختار دائمًا استخدام مادة السيليكون لحلمات ultra soft وultra air بما أنها مادة آمنة وخاملة ومستخدمة بكثرة في المجال الطبي، وبما أنها أيضًا خالية من المواد الكيميائية الضارة والمواد الصماوية النشطة (مثل BPA) ومسببات الحساسية.
حلمة طرية مصنوعة من السيليكون وملائمة لأسنان الأطفال ومصممة بشكل متناسق لنمو الفم بشكل طبيعي.
تم تصميم حلمة السيليكون المزخرفة لمحاكاة ملمس الثدي الطبيعي.
يمكن استخدام حقيبة السفر التي تأتي مع لهّايات ultra soft وultra air كجهاز تعقيم أيضًا، فما عليك سوى إضافة القليل من المياه ووضعها في الميكروويف، وكوني مطمئنة أنها نظيفة للاستخدام التالي.
تم تصميم لهّايات ultra soft وultra air وصنعها في هولندا.
