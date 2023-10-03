SCF091/09
اللهّاية الأكثر طراوة لدينا لبشرة طفلك الحساسة
اعتني ببشرة طفلك الحساسة بفضل لهّاية ultra soft من Philips Avent. يتبع الوقاء الطري* والمرن جدًا منحنيات وجنتَي طفلك، فيترك آثارًا أقل ويخفف من تهيّج البشرة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحتاج بشرة الأطفال إلى عناية إضافية. بفضل تقنية الواقي التي نقدّمها يمكن لهذه اللهّاية السير على منحنيات وجه طفلك، ما سيترك آثارًا أقل ويخفف من تهيّج خدّي طفلك.
لقد سألنا الوالدين كيف يتفاعل أطفالهم مع حلمات السليكون غير الملساء التي نقدّمها وأجابت نسبة 98% أن أطفالهم يتقبّلون لهّايات ultra soft ولهّايات ultra air من Philips Avent.
يخفف الواقي المستدير من الضغط على خدَّي الطفل للحصول على نعومة أكبر على البشرة.
نختار دائمًا استخدام مادة السيليكون لحلمات ultra soft وultra air بما أنها مادة آمنة وخاملة ومستخدمة بكثرة في المجال الطبي، وبما أنها أيضًا خالية من المواد الكيميائية الضارة والمواد الصماوية النشطة (مثل BPA) ومسببات الحساسية.
حلمة طرية مصنوعة من السيليكون وملائمة لأسنان الأطفال ومصممة بشكل متناسق لنمو الفم بشكل طبيعي.
تم تصميم حلمة السيليكون المزخرفة لمحاكاة ملمس الثدي الطبيعي.
يمكن استخدام حقيبة السفر التي تأتي مع لهّايات ultra soft وultra air كجهاز تعقيم أيضًا، فما عليك سوى إضافة القليل من المياه ووضعها في الميكروويف، وكوني مطمئنة أنها نظيفة للاستخدام التالي.
تم تصميم لهّايات ultra soft وultra air وصنعها في هولندا.
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