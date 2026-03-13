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  • مساعدتك في الاستمرار بالرضاعة الطبيعية لوقتٍ أطول، وبطريقة مريحة* مساعدتك في الاستمرار بالرضاعة الطبيعية لوقتٍ أطول، وبطريقة مريحة* مساعدتك في الاستمرار بالرضاعة الطبيعية لوقتٍ أطول، وبطريقة مريحة*

    Philips Avent وقاء الحلمة

    SCF153/01

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    مساعدتك في الاستمرار بالرضاعة الطبيعية لوقتٍ أطول، وبطريقة مريحة*

    تم تصميم واقيات الحلمات لمساعدتك في الرضاعة الطبيعية عند مواجهة مشاكل في الحلمة أو تحدّيات في الالتقام. يتميّز وقاء الحلمة بتصميم رفيع جدًا وعلى شكل فراشة للمساح لطفلك بملامسة ثديك وللمساعدة في الاستمتاع بالرابط الذي يجمعك مع طفلك أثناء الرضاعة الطبيعية.

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    Philips Avent وقاء الحلمة

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    مساعدتك في الاستمرار بالرضاعة الطبيعية لوقتٍ أطول، وبطريقة مريحة*

    يسهل على الطفل التقامها ولطيفة على بشرتك*

    • مصمم ليسمح بملامسة البشرة
    • تحمي حلمات الثدي المتشققة
    • صغير (15 مم)
    • قطعتين
    مصمم ليسمح للطفل بملامسة البشرة

    مصمم ليسمح للطفل بملامسة البشرة

    تم تصميم واقيات الحلمات على شكل فراشة رفيعة للغاية ليتمكّن الطفل من ملامسة بشرة والدته. بفضل هذا الشكل، لن يلامس الطفل ثدي أمه بأنفه فحسب، بل بذقنه أيضًا، ما يسمح له بشمّ رائحتها وملامسة بشرتها. يكفي أن تضعي الواقي فوق وسط الحلمة لتتأكدي من أن طفلكِ قادر على التقام الهالة بالكامل وبشكل مناسب. استمتعي بالرابط الذي يجمعكِ مع طفلكِ فيما تحمين حلمتَيك في الوقت نفسه.

    مصمم للمساعدة بخصوص مصاعب الالتقام

    مصمم للمساعدة بخصوص مصاعب الالتقام

    صمّمنا واقيات الحلمات لمساعدة الأطفال الذين يواجهون صعوبات مبكرة في الالتقام ولمساعدتكِ على الاستمرار في الرضاعة الطبيعية لوقتٍ أطول*. بالنسبة إلى الأمهات اللواتي يملكن حلمات مسطّحة أو مقلوبة والأطفال الذين يعانون من أسلوب الشفط الضعيف أو حالات فموية غير عادية، يتميّز واقي الحلمة بشكل شبيه للحلمة يسمح بالالتقام، فيحافظ على وضعية بارزة أثناء فترات توقف رضاعة الطفل المؤقتة.

    مصممة للعمل كبديل للحلمات الحساسة أو المتقرّحة أو المؤلمة

    مصممة للعمل كبديل للحلمات الحساسة أو المتقرّحة أو المؤلمة

    تم تصميم واقيات الحلمات لتوفير الراحة ولضمان عمليات رضاعة ألطف للحلمات المتقرّحة أو المشققة أو المؤلمة. فهي تساعد على تخفيف احتكاك الحلمتَين أو شدّهما أثناء الرضاعة الطبيعية ومن ثمّ يمكنكِ تزويد طفلكِ بأفضل حليب وبراحة تامة.

    يستطيع الأطفال الرضاعة بوتيرتهم الخاصة

    يستطيع الأطفال الرضاعة بوتيرتهم الخاصة

    إذا كان من الضروري التحكّم في تدفق حليب الأم أو إذا كان الطفل يفتقر إلى القوة، فإن واقيات الحلمات تشكّل دعمًا مذهلاً أيضًا. تساعد الفتحات الثلاث في طرف الواقي على تعديل تدفق حليب الأم للطفل في حال حدوث تدفق مفرط في إمداد الحليب. بهذه الطريقة، يستطيع الطفل الرضاعة حسب وتيرته الخاصة في حال كان درّ حليب الأم مفرطًا.

    مصممة لتكون مناسبة لحجم ثدييك

    مصممة لتكون مناسبة لحجم ثدييك

    تتوفر واقيات الحلمات بحجمين لتناسب ثدييك بطريقة أفضل. تُستخدم الواقيات الصغيرة للحلمة بقُطر يبدأ من 12 مم، أما الواقيات المتوسطة فمخصصة للأحجام التي تصل إلى 21 مم. لمعرفة المقاس المناسب لك، استريحي وضعي إحدى الحلقتَين المثقوبتَين فوق حلمتك. أديري الواقي باتجاه عقارب الساعة ووجّهي حلمتكِ داخل النفق، ثم مدّدي قاعدة الواقي حول الهالة. إذا بقيت مسافة 2 مم بين الحلمة والسيليكون، فهذا هو المقاس المناسب لكِ. نصيحة: يستند المقاس إلى الحلمة وليس إلى الهالة. هل تراودكِ شكوك؟ اطلبي دعم اختصاصي الرعاية الصحية.

    سهولة التنظيف في حقيبة الحمل الصحية

    سهولة التنظيف في حقيبة الحمل الصحية

    يجب تنظيف واقيَي الحلمتَين قبل كلّ استخدام، وهو ما يستغرق أقل من 10 دقائق. ضعيهما في الماء المغلي لمدة خمس دقائق أو استخدمي الحقيبة الصحية بصورة اختيارية. ضعي كلاً من واقيَي الحلمتَين في الحقيبة بعد شطفهما جيدًا، وأضيفي 25 مل/0,9 أونصة سائلة من الماء. بعد ذلك، ضعي واقيَي الحلمتَين في ميكروويف بقوة 750-1000 واط لمدة ثلاث دقائق. اتركيهما إلى أن يبردا لمدة خمس دقائق ثم جففي الماء ليصبحا جاهزَين للاستخدام. استخدمي حقيبة الحمل الصحية والمريحة أثناء التنقل ولتخزين واقيَي الحلمتَين والحفاظ على نظافتهما.

    الجمع بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة الصناعية

    إن واقي الحلمة من Philips Avent مصنوع من مادة السيليكون الناعم والرفيع للغاية وهي أقرب إلى حلول إرضاع الأطفال التي نقدّمها للمساعدة على التبديل بسلاسة بين الرضاعة الطبيعية واستخدام الرّضاعة، عند الجمع بينهما.

    المواصفات التقنية

    • تصميم

      تصميم على شكل فراشة
      نعم

    • المادة

      واقي الحلمة
      خالٍ من مادة BPA*، سيليكون

    • محتويات العبوة

      واقيا الحلمتين حجم 15 مم
      2  قطعة
      حقيبة حمل صحية
      1  قطعة

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    الآراء

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    • في حالة الحلمات المسطّحة أو المقلوبة أو المتقرّحة أو الحساسة أو المشققة أو المسببة للآلام ولبعض الأطفال الذين يشكون من تحدّيات في الالتقام
    • 0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011
    • يحتوي هذا القسم على آراء المستهلكين حول المنتج. تتنصل Philips من المسؤولية عن المحتويات التي يكتبها المستهلكون في هذا القسم. بالتالي، لا تعتبر أي معلومات تقنية و/أو نصائح حول استخدام المنتج واردة في هذا القسم بمثابة معلومات رسمية من Philips.
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