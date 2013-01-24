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Philips Avent

حامي الحلمة

SCF156/01
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • تساعدك على ممارسة الرضاعة الطبيعية لفترة أطول تساعدك على ممارسة الرضاعة الطبيعية لفترة أطول تساعدك على ممارسة الرضاعة الطبيعية لفترة أطول
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    Philips Avent حامي الحلمة

    SCF156/01
    التصنيف الإجمالي / 5

    تساعدك على ممارسة الرضاعة الطبيعية لفترة أطول

    واقي الحلمة SCF156/00 من Philips Avent مصنوع من مادة السيليكون الرقيقة جدًا والناعمة والخالية من أي رائحة أو نكهة، ومن شأنه حماية الحلمات المتشقّقة أو المتقرّحة أثناء الرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent حامي الحلمة

    تساعدك على ممارسة الرضاعة الطبيعية لفترة أطول

    واقي الحلمة SCF156/00 من Philips Avent مصنوع من مادة السيليكون الرقيقة جدًا والناعمة والخالية من أي رائحة أو نكهة، ومن شأنه حماية الحلمات المتشقّقة أو المتقرّحة أثناء الرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

    تساعدك على ممارسة الرضاعة الطبيعية لفترة أطول

    واقي الحلمة SCF156/00 من Philips Avent مصنوع من مادة السيليكون الرقيقة جدًا والناعمة والخالية من أي رائحة أو نكهة، ومن شأنه حماية الحلمات المتشقّقة أو المتقرّحة أثناء الرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent حامي الحلمة

    تساعدك على ممارسة الرضاعة الطبيعية لفترة أطول

    واقي الحلمة SCF156/00 من Philips Avent مصنوع من مادة السيليكون الرقيقة جدًا والناعمة والخالية من أي رائحة أو نكهة، ومن شأنه حماية الحلمات المتشقّقة أو المتقرّحة أثناء الرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

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      تساعدك على ممارسة الرضاعة الطبيعية لفترة أطول

      العناية بالصدر، للحماية من تشقق الحلمات

      • متوسط (21 مم)
      • قطعتين

      تحمي الحلمات المتشققة أثناء الرضاعة الطبيعية

      صمّمت واقيات الحلمات من Philips Avent فقط للاستخدام عندما تكون الحلمة متشققة ويجب استخدامها بناءً على نصيحة اختصاصي في الرعاية الصحية.

      رضاعة سهلة لطفلك

      رضاعة سهلة لطفلك عبر الغلاف من دون أي تسرب.

      مصنوعة من مادة السيليكون الرقيقة جدًا وعديمة الطعم أو الرائحة

      تم صنع واقيات الحلمات من Philips Avent من مادة السيليكون الرقيقة جدًا والعديمة الطعم والرائحة.

      تم تصميمها بشكل يتيح ملامسة جلدك لجلد طفلك

      يستطيع طفلك شم رائحة جسمك المميزة بالنسبة له أثناء استخدامك واقي الحلمة، فيتابع الرضاعة لتنشيط درّ الحليب، وستضمنين بالتالي عودته إلى الرضاعة الطبيعية بعد شفاء الحلمة واستغنائك عن الواقي.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        المملكة المتحدة
        نعم

      • المحتويات

        واقي حلمة قياسي
        2  قطعة

      • الوزن والأبعاد

        قطر
        21  ملليمترًا

      • مراحل النمو

        المراحل
        للأطفال بين 0 و6 أشهر

      • التصميم

        تتيح لطفلك الشعور بجسمك
        نعم
        تتيح لطفلك شم رائحة جسمك
        نعم

      • سهولة الاستعمال

        يساعد على الشفاء أثناء الرضاعة الطبيعية
        نعم

      • الوظائف

        رضاعة سهلة
        مادة السيليكون الرقيقة جدًا

      • المواد

        حامي الحلمة
        • خالٍ من مادة BPA*
        • سيليكون

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          • يحتوي هذا القسم على آراء المستهلكين حول المنتج. تتنصل Philips من المسؤولية عن المحتويات التي يكتبها المستهلكون في هذا القسم. بالتالي، لا تعتبر أي معلومات تقنية و/أو نصائح حول استخدام المنتج واردة في هذا القسم بمثابة معلومات رسمية من Philips.