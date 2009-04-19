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  • صُممت لتلبية احتياجات الراحة اليومية لطفلك صُممت لتلبية احتياجات الراحة اليومية لطفلك صُممت لتلبية احتياجات الراحة اليومية لطفلك

    Philips Avent لهّايات Classic

    SCF170/22

    صُممت لتلبية احتياجات الراحة اليومية لطفلك

    يمكنك المساعدة في تلبية احتياجات طفلك الأساسية على مدار الساعة بفضل لهّاية Classic من Philips Avent. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر الحلمة القابلة للانقباض والمساعِدة على تقويم الأسنان بمجموعة متنوعة من الألوان، وهي لا تعيق النمو الطبيعي لفم طفلك.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent لهّايات Classic

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    صُممت لتلبية احتياجات الراحة اليومية لطفلك

    تصميم مميّز ومظهر نقي.

    • لراحة أساسية
    • للأطفال بين 6 و18 شهراً
    • ملائمة لأسنان الأطفال وخالية من BPA
    • 2 قمع وصمام
    مصممة لضمان نمو الفم بشكل طبيعي

    مصممة لضمان نمو الفم بشكل طبيعي

    تتميّز الحلمة المصنوعة من السيليكون والقابلة للانقباض التي نقدّمها بتصميم متناسق يحترم حلق طفلك وأسنانه ولثّته أثناء نموه.

    مصنوعة في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة

    مصنوعة في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة

    انعمي براحة البال وأنت متأكدة من أن راحة طفلك في أيدٍ أمينة. تم صنع هذه اللّهاية في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة.*

    مقبض أمان لإزالة سهلة

    مقبض أمان لإزالة سهلة

    يسمح لك مقبض الأمان بإزالة لهّاية طفلك في أي وقت. سيتمكّن طفلك حتى بيديه الصغيرتَين من الإمساك به!

    يساعد الغطاء السهل التركيب في الحفاظ على لهّاية طفلك نظيفة

    يساعد الغطاء السهل التركيب في الحفاظ على لهّاية طفلك نظيفة

    في حال عدم استخدام اللهّاية، ما عليك سوى تركيب الغطاء قبل تخزينها لإبقاء الحلمة آمنة ونظيفة.

    سهلة التعقيم لمستوى أفضل من النظافة

    سهلة التعقيم لمستوى أفضل من النظافة

    بات من السهل الحفاظ على نظافة لهّايات طفلك: فما عليك سوى وضعها في جهاز التعقيم أو في المياه المغلية.

    المواصفات التقنية

    • النظافة

      يمكن تعقيمها
      نعم
      آمنة للاستخدام في الجلاية
      نعم
      سهل التنظيف
      نعم

    • السلامة

      خالية من مادة BPA
      نعم
      مقبض أمان دائري
      نعم

    • محتويات العبوة

      لهّاية أطفال كلاسيكية
      2  قطعة

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    • العلامة التجارية الأولى عالميًا للهّايات
    • يجب استبدال اللهّايات بعد استخدامها لمدة 4 أسابيع لأسباب متعلقة بالنظافة
    • تدعم مجموعتنا الأمهات والأطفال في مختلف مراحل النمو
    • الشركة المصنّعة الأولى للعام 2014
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

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