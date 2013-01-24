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Philips Avent

لهّاية Night Time

SCF176/22
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • راحة ملائمة في وقت النوم راحة ملائمة في وقت النوم راحة ملائمة في وقت النوم
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    Philips Avent لهّاية Night Time

    SCF176/22
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    راحة ملائمة في وقت النوم

    هدئي طفلك في وقت النوم بفضل لهّاية Classic Night Time من Philips Avent، إذ تسهّل الحلقة التي تتوهّج في الظلام العثور عليها في الليل. تحترم الحلمة التي نقدّمها، القابلة للانقباض والمساعِدة على تقويم الأسنان، النمو الطبيعي لفم طفلك بينما ينام. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent لهّاية Night Time

    راحة ملائمة في وقت النوم

    هدئي طفلك في وقت النوم بفضل لهّاية Classic Night Time من Philips Avent، إذ تسهّل الحلقة التي تتوهّج في الظلام العثور عليها في الليل. تحترم الحلمة التي نقدّمها، القابلة للانقباض والمساعِدة على تقويم الأسنان، النمو الطبيعي لفم طفلك بينما ينام. إكتشف كلّ المميزات

    راحة ملائمة في وقت النوم

    هدئي طفلك في وقت النوم بفضل لهّاية Classic Night Time من Philips Avent، إذ تسهّل الحلقة التي تتوهّج في الظلام العثور عليها في الليل. تحترم الحلمة التي نقدّمها، القابلة للانقباض والمساعِدة على تقويم الأسنان، النمو الطبيعي لفم طفلك بينما ينام. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent لهّاية Night Time

    راحة ملائمة في وقت النوم

    هدئي طفلك في وقت النوم بفضل لهّاية Classic Night Time من Philips Avent، إذ تسهّل الحلقة التي تتوهّج في الظلام العثور عليها في الليل. تحترم الحلمة التي نقدّمها، القابلة للانقباض والمساعِدة على تقويم الأسنان، النمو الطبيعي لفم طفلك بينما ينام. إكتشف كلّ المميزات

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      راحة ملائمة في وقت النوم

      حلقة فريدة تتوهّج في الظلام

      • مع حلقة تتوهّج في الظلام
      • للأطفال بين 6 و18 شهراً
      • ملائمة لأسنان الأطفال وخالية من BPA
      • 2 قمع وصمام
      العثور على الحلقة المتوهجة بسهولة أكبر في وقت النوم

      العثور على الحلقة المتوهجة بسهولة أكبر في وقت النوم

      نحن نعلم أنه من المهم مساعدة طفلك في العودة إلى النوم، لذا ستساعدك الحلقة الفريدة التي نقدّمها والتي تتوهّج في الظلام في العثور على هذه اللهّاية من دون تشغيل الضوء.*

      مصممة لضمان نمو الفم بشكل طبيعي

      مصممة لضمان نمو الفم بشكل طبيعي

      تتميّز الحلمة المصنوعة من السيليكون والقابلة للانقباض التي نقدّمها بتصميم متناسق يحترم حلق طفلك وأسنانه ولثّته أثناء نموه.

      مصنوعة في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة

      مصنوعة في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة

      انعمي براحة البال وأنت متأكدة من أن راحة طفلك في أيدٍ أمينة. تم صنع هذه اللّهاية في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة.*

      مقبض أمان لإزالة سهلة

      مقبض أمان لإزالة سهلة

      يسمح لك مقبض الأمان بإزالة لهّاية طفلك في أي وقت. سيتمكّن طفلك حتى بيديه الصغيرتَين من الإمساك به!

      يساعد الغطاء السهل التركيب في الحفاظ على لهّاية طفلك نظيفة

      يساعد الغطاء السهل التركيب في الحفاظ على لهّاية طفلك نظيفة

      في حال عدم استخدام اللهّاية، ما عليك سوى تركيب الغطاء قبل تخزينها لإبقاء الحلمة آمنة ونظيفة.

      سهلة التعقيم لمستوى أفضل من النظافة

      سهلة التعقيم لمستوى أفضل من النظافة

      بات من السهل الحفاظ على نظافة لهّايات طفلك: فما عليك سوى وضعها في جهاز التعقيم أو في المياه المغلية.

      المواصفات التقنية

      • المحتويات

        لهّاية Night time classic
        2  قطعة

      • صحي

        يمكن تعقيمها
        نعم
        قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        نعم
        سهل التنظيف
        نعم

      • أمان

        خالٍ من BPA
        نعم
        مقبض أمان دائري
        نعم

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            • يجب تعريض الحلقات التي تتوهّج في الظلام للضوء قبل استخدامها.
            • العلامة التجارية الأولى عالميًا للهّايات
            • يجب استبدال اللهّايات بعد استخدامها لمدة 4 أسابيع لأسباب متعلقة بالنظافة
            • تدعم مجموعتنا الأمهات والأطفال في مختلف مراحل النمو
            • الشركة المصنّعة الأولى للعام 2014