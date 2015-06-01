اعتني بالبشرة الحساسة بفضل الراحة التي يوفرها الهواء

اسمحي لبشرة طفلك بالتنفس بفضل اللهّاية بانسياب حر للهواء من Philips Avent. يتميّز الوقاء بـ 6 فتحات تهوية للحصول على تدفق هواء إضافي، وهو مصمم للمساعدة في تقليل تهيّج البشرة. بالإضافة إلى ذلك، تحترم الحلمة التي نقدّمها، القابلة للانقباض والمساعِدة على تقويم الأسنان، النمو الطبيعي لفم طفلك.