SCF244/23
لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء
هدّئي طفلك مع لهّاية تسمح للبشرة بالتنفس. تتميّز ultra air من Philips Avent بفتحات تهوية كبيرة جدًا، للحفاظ على البشرة وجافة، وقد تم تصميم الوقاء الخفيف الوزن للسماح بتدفق أكبر كمية من الهواء. متوفرة بألوان وتصاميم مختلفة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميم لهّاية ultra air لتوفير أعلى مستوى من تدفق الهواء، فتتمكّن بشرة طفلك الحساسة من التنفس.
تبقى بشرة طفلك أكثر جفافًا أثناء استخدام اللهّاية بفضل تصميم اللّهاية هذا الذي يسمح بتدفق أكبر كمية من الهواء.
يتميّز وقاء ultra air بوزن خفيف وأطراف مستديرة لضمان راحة طفلك.
يدرك الأطفال ما يناسبهم! لقد سألنا الأمهات كيف يتفاعل أطفالهنّ مع حلمات السليكون غير الملساء التي نقدّمها وأجابت نسبة 98% أن أطفالهنّ يتقبّلون لهّايات ultra soft ولهّايات ultra air من Philips Avent.
تتميّز هذه اللّهاية بحلمة من السيليكون ناعمة كالحرير وغير ملساء لتوفير الراحة لطفلك وتهدئته.
تتميّز الحلمة المصنوعة من السيليكون والقابلة للانقباض التي نقدّمها بتصميم متناسق يحترم حلق طفلك وأسنانه ولثّته أثناء نموه.
يمكن استخدام حقيبة السفر للهّاية ultra air كجهاز تعقيم أيضًا، فما عليك سوى إضافة القليل من المياه ووضعها في الميكروويف، وكوني مطمئنة أنها نظيفة للاستخدام التالي.
النظافة
السلامة
الإكسسوارات المضمنة
محتويات العبوة
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