SCF551/05
سهولة في الشرب
يُعتبر هذا الكوب المزوّد بقمع من Philips Avent رائعًا للأطفال الصغار بالسن والأهل في آن. فالقمع الطري المصنوع من السيليكون يسهّل عملية الشرب، أما عدد القطع القليل فيسهّل تنظيفهإكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
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يسهل شرب السوائل من قمع السيليكون المصنوع من قطعة واحدة، إذ يبدأ السائل بالتدفق عند الضغط على القمع.
تم دمج الصمام في القمع، لضمان عملية تجميع سهلة ومن دون فوضى.
تم تصميم حاوية كوب الشرب للسماح لطفلك بإمساكه بسهولة بيديه الصغيرتين.
إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والكوب المخصص للبالغين. لذلك، يمكنك المزج بينها للحصول على الكوب المثالي، الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلك.
الملحقات
الوزن والأبعاد
بلد المنشأ
محتويات العبوة
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