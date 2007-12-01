SCF602/01
انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب
إن الكوب السحري من Philips Avent الخالي من مادة BPA يمنع التسرّب بشكل مذهل سواء أتم هزّه أم رميه في الهواء أو حتى قلبه على جانبه، كما يسهل الشرب منه. تتلاءم الفتحات المزودة بصمامات مع الرضّاعات بحيث تصبح هي أيضًا مانعة للتسرّب.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يحافظ الغطاء الثابت على نظافة القمع أثناء التنقل ويضمن نقل الكوب من دون حدوث أي تسرّب
يتحكّم الصمام المبتكر في التدفق لمنع التسرب، حتى لو تم وضعه بطريقة مقلوبة أو تركه على جانبه.
قمع مقاوم للعضّ للطفل الذي يشرب بثقة من الكوب، مثالي للأطفال في مرحلة التسنين
مقياس السعة متوفر على الكوب لتحضير شراب الأطفال بسهولة
يمكن استخدام الأكواب والأقماع والمقابض مع مجموعة منتجات Philips Avent الكاملة، ويمكن توصيلها بشافطات حليب الأم مباشرةً أو استخدام الحلمة بدلاً من القمع عند إرضاع الطفل. كما يمكن وضع المقابض والقمع الطري على الرضّاعة لتأمين عملية انتقال سهلة من الرضاعة بواسطة الرضّاعة إلى الكوب
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