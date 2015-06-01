مصطلحات البحث

AR
EN
  • الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة

    Philips Avent رضّاعة Natural للأطفال

    SCF628/17

    الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة

    تساعد الرضّاعة الجديدة على جعل الرضاعة بالرضّاعة أمرًا طبيعيًا أكثر بالنسبة لكِ ولطفلك. إذ تتميز الحلمة بتصميم البتلة المبتكر لتوفير رضاعة طبيعية تشبه الرضاعة من الثدي، وبالتالي تسهل على طفلك الجمع ما بين الرضاعة بالرضّاعة والرضاعة الطبيعية.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent رضّاعة Natural للأطفال

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل رضّاعات الأطفال Natural
    تسجيل

    اشترك في نشرتنا الإخبارية

    الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة

    حلمة بتصميم البتلة من Avent

    • رضّاعة
    • 9 أونصة/260 ملليلتر
    • حلمة تدفق بطيء
    • شهر واحد أو أكثر
    نظام متقدم مضاد للمغص بصمام مزدوج مبتكر

    نظام متقدم مضاد للمغص بصمام مزدوج مبتكر

    يسهم التصميم المزوّد بصمام مبتكر مزدوج في تخفيف المغص والانزعاج من خلال إدخال الهواء في الرضّاعة وليس في بطن الطفل.

    تتوافق مع مجموعة رضّاعات Natural من Philips Avent

    تتوافق مع مجموعة رضّاعات Natural من Philips Avent

    تتوافق رضّاعة Natural الجديدة من Philips Avent مع مجموعة الرضّاعات من Philips Avent، باستثناء الرضّاعات ومقابض الأكواب من نوع Classic. ننصح باستخدام رضّاعات Natural مع حلمات الرضاعة من نوع Natural فقط.

    شكل مريح يمنحكِ الراحة القصوى

    شكل مريح يمنحكِ الراحة القصوى

    تتميز الرضّاعة بشكلها الفريد، ومن ثمّ يسهل حملها والإمساك بها في أي اتجاه لتوفير الراحة القصوى، حتى ليدَي الطفل الصغيرتين.

    التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

    التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

    تقوم الحلمة العريضة التي تشبه شكل الثدي بتعزيز الالتقام بطريقة طبيعية كما هو الحال مع ثدي الأم، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة.

    سهولة الاستخدام والتنظيف، سرعة وسهولة في التجميع

    سهولة الاستخدام والتنظيف، سرعة وسهولة في التجميع

    توفر الرضّاعة التي تتميز بحجم عنق عريض سهولة التعبئة والتنظيف. وهي تتكون من قطع قليلة تتيح تجميعها بسرعة وسهولة.

    هذه الرضّاعة خالية من مادة BPA*

    هذه الرضّاعة خالية من مادة BPA*

    تم صنع رضّاعة Philips Avent من نوع Natural من مواد خالية من مادة BPA* (بوليبروبيلين).

    بتلات فريدة لتوفير حلمة ناعمة ومرنة من دون حدوث انقباض

    بتلات فريدة لتوفير حلمة ناعمة ومرنة من دون حدوث انقباض

    توفر البتلات داخل الحلمة مزيدًا من النعومة والمرونة من دون انقباض الحلمة؛ ومن ثم سيستمتع طفلك برضاعة مريحة ومُرضية بدرجة أكبر.

    تتوفر بأحجام مختلفة

    تتوفر رضّاعة Philips Avent من نوع Natural بـ 4 أحجام: أونصتان/60 مل و4 أونصات/125 مل و9 أونصات/260 مل و11 أونصة/330 مل. تتوفر كل الرضّاعات في حزم فردية ومتعددة.

    المواصفات التقنية

    • تصميم

      تصميم الرضّاعة
      • شكل صحي
      • عنق عريض
      • تزيين

    • المادة

      الزجاجة
      • البوليبروبيلين
      • خالية من مادة BPA*
      حلمة
      • سيليكون
      • خالية من مادة BPA*

    • محتويات العبوة

      رضّاعة الأطفال
      1  قطعة

    • سهولة الاستخدام

      استخدام الرضّاعة
      • سهلة الحمل
      • سهلة التجميع
      • سهل التنظيف

    • الزجاجة

      المادة
      خالية من مادة BPA*
      السعة
      9  أونصة

    • الوظائف

      صمام مضاد للمغص
      نظام متقدم مضاد للمغص
      رضاعة
      • التقام الحلمة بطريقة طبيعية
      • الجمع بسهولة ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية
      حلمة
      • بتلات مريحة وفريدة
      • حلمة فائقة الطراوة والمرونة

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      0‏-12 شهرًا

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.
    Clippin

    العثور على قطعة بديلة أو ملحق

    الانتقال إلى القطع والملحقات

    ملحقات لهذا المنتج

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    • 0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.