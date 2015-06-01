SCF628/17
الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة
تساعد الرضّاعة الجديدة على جعل الرضاعة بالرضّاعة أمرًا طبيعيًا أكثر بالنسبة لكِ ولطفلك. إذ تتميز الحلمة بتصميم البتلة المبتكر لتوفير رضاعة طبيعية تشبه الرضاعة من الثدي، وبالتالي تسهل على طفلك الجمع ما بين الرضاعة بالرضّاعة والرضاعة الطبيعية.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يسهم التصميم المزوّد بصمام مبتكر مزدوج في تخفيف المغص والانزعاج من خلال إدخال الهواء في الرضّاعة وليس في بطن الطفل.
تتوافق رضّاعة Natural الجديدة من Philips Avent مع مجموعة الرضّاعات من Philips Avent، باستثناء الرضّاعات ومقابض الأكواب من نوع Classic. ننصح باستخدام رضّاعات Natural مع حلمات الرضاعة من نوع Natural فقط.
تتميز الرضّاعة بشكلها الفريد، ومن ثمّ يسهل حملها والإمساك بها في أي اتجاه لتوفير الراحة القصوى، حتى ليدَي الطفل الصغيرتين.
تقوم الحلمة العريضة التي تشبه شكل الثدي بتعزيز الالتقام بطريقة طبيعية كما هو الحال مع ثدي الأم، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة.
توفر الرضّاعة التي تتميز بحجم عنق عريض سهولة التعبئة والتنظيف. وهي تتكون من قطع قليلة تتيح تجميعها بسرعة وسهولة.
تم صنع رضّاعة Philips Avent من نوع Natural من مواد خالية من مادة BPA* (بوليبروبيلين).
توفر البتلات داخل الحلمة مزيدًا من النعومة والمرونة من دون انقباض الحلمة؛ ومن ثم سيستمتع طفلك برضاعة مريحة ومُرضية بدرجة أكبر.
تتوفر رضّاعة Philips Avent من نوع Natural بـ 4 أحجام: أونصتان/60 مل و4 أونصات/125 مل و9 أونصات/260 مل و11 أونصة/330 مل. تتوفر كل الرضّاعات في حزم فردية ومتعددة.
تصميم
المادة
محتويات العبوة
سهولة الاستخدام
الزجاجة
الوظائف
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