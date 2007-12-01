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  • لإطعام صحي ونشط لإطعام صحي ونشط لإطعام صحي ونشط

    Philips Avent Airflex رضّاعة Classic للأطفال

    SCF646/17

    لإطعام صحي ونشط

    تستخدم رضّاعة Avent Airflex من Philips حلمة Avent Airflex الفريدة التي تروّج للرضاعة الصحية والنشطة وتعمل مع إيقاع رضاعة الطفل الطبيعية. تسهّل حلمة Airflex على الطفل التبديل بين الثدي والرضّاعة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent Airflex رضّاعة Classic للأطفال

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    لإطعام صحي ونشط

    مُثبتة علمياً على أنّها مخفّفة للمغص

    • رضّاعة
    • 11 أونصة/330 مل
    • حلمة تدفّق متغير
    • الأطفال بعمر ثلاثة أشهر أو أكثر
    حلمة ذات تدفق متغير لوجبات رضاعة كثيفة

    حلمة ذات تدفق متغير لوجبات رضاعة كثيفة

    توفر الفتحة في الحلمة ذات التدفق المتغير سرعة تدفق قابلة للتعديل. ويمكن تغيير سرعة التدفق من خلال إدارة الرضّاعة لتصبح العلامات I أو II أو III على الحلمة موازية لأنف الرضيع.

    من السهل الجمع ما بين الرضاعة بالرضّاعة والرضاعة الطبيعية

    من السهل الجمع ما بين الرضاعة بالرضّاعة والرضاعة الطبيعية

    تقوم الحلمة ذات شكل الثدي العريضة بتفعيل عملية التقام الحلمة بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة القنينة والرضاعة الطبيعية.

    صمام Airflex المضمّن

    صمام Airflex المضمّن

    تستخدم رضّاعة Avent Airflex صمام Airflex الذي يعمل مع حركة رضاعة الطفل الطبيعية.

    مُثبتة علمياً على أنّها مخفّفة للمغص

    مُثبتة علمياً على أنّها مخفّفة للمغص

    أثبت اختبار سريري أن الأطفال في عمر الأسبوعين والذين يتم إطعامهم بواسطة رضّاعة Avent عانوا مغصًا أقل من الأطفال الذين تم إطعامهم بواسطة رضّاعة تقليدية. (www.philips.com/Avent).

    المواصفات التقنية

    • تصميم

      تصميم الرضّاعة
      • Easy to assemble
      • Easy to clean
      • Easy to hold
      • Wide neck

    • بلد المنشأ

      إنكلترا
      Yes

    • محتويات العبوة

      قنينة رضاعة بسعة 330 ملليلتر
      1  قطعة

    • الزجاجة

      المادة
      Highly durable
      السعة
      330  أونصة

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      • 0-6 months
      • 0 - 6 months

    Badge-D2C

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