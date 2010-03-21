تخزين حليب الأم واستخدامه للرضاعة بسهولة تامة

تسمح لك حاوية حليب الأم SCF680/04 من Philips Avent بتخزين الحليب في البراد أو الثلاجة. يمكنك شفط الحليب مباشرة في الحاويات من خلال تركيبها على شافطة حليب الأم. ما عليك سوى استبدال الحلقات المانعة للتسرّب بالحلمة ليتمكّن طفلك من الرضاعة. (الحلمات غير مزوّدة)