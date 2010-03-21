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  • تخزين حليب الأم واستخدامه للرضاعة بسهولة تامة تخزين حليب الأم واستخدامه للرضاعة بسهولة تامة تخزين حليب الأم واستخدامه للرضاعة بسهولة تامة

    Philips Avent حاويات حليب الأم من Avent

    SCF680/04

    تخزين حليب الأم واستخدامه للرضاعة بسهولة تامة

    تسمح لك حاوية حليب الأم SCF680/04 من Philips Avent بتخزين الحليب في البراد أو الثلاجة. يمكنك شفط الحليب مباشرة في الحاويات من خلال تركيبها على شافطة حليب الأم. ما عليك سوى استبدال الحلقات المانعة للتسرّب بالحلمة ليتمكّن طفلك من الرضاعة. (الحلمات غير مزوّدة)

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent حاويات حليب الأم من Avent

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    تخزين حليب الأم واستخدامه للرضاعة بسهولة تامة

    ما من حاجة إلى نقل الحليب

    • 4 أونصات x ‏4
    يمكن استخدام كل الحلمات والأقماع من Avent

    يمكن استخدام كل الحلمات والأقماع من Avent

    يمكن استخدام كل الحلمات والأقماع من Philips Avent مع حاويات حليب الأم من Philips Avent. (الحلمات غير مضمنة.)

    شفط الحليب مباشرةً في حاوية التخزين

    شفط الحليب مباشرةً في حاوية التخزين

    شفط الحليب مباشرةً في حاوية التخزين باستخدام أي من شافطات حليب الأم من Philips Avent

    أدخلي قرص إغلاق لتخزين حليب الثدي

    أدخلي قرص إغلاق لتخزين حليب الثدي

    أدخلي ببساطة قرص إغلاق لتخزين حليب الثدي في البراد أو الثلاجة

    استبدلي ببساطة قرص منع التسرّب بحلمة Avent

    استبدلي ببساطة قرص منع التسرّب بحلمة Avent

    استبدلي ببساطة قرص منع التسرّب بحلمة Avent - لا حاجة لنقل الحليب. (الحلمة غير مضمنة.)

    هذه الرضّاعة مصنوعة من مواد PP الخالية من مادة BPA

    هذه الرضّاعة مصنوعة من مواد PP الخالية من مادة BPA

    المواصفات التقنية

    • نظام التخزين

      حقيبة
      • تخزين حليب الأم
      • قابلة للغسل في غسالة الأطباق
      • آمنة للاستخدام في الثلاجة
      • قابلة للتعقيم
      • يمكن استخدامها في البراد
      • تعمل مع مجموعة Avent من Philips

    • تصميم

      تصميم الرضّاعة
      • سهولة التجميع
      • سهل التنظيف
      • سهولة الحمل
      • عنق عريض
      سهولة الاستعمال
      صغيرة الحجم

    • المادة

      خالية من مادة BPA*
      نعم

    • محتويات العبوة

      حاوية لحليب الثدي (125 مل/4 أونصات)
      4  قطعة
      Screw ring
      4  قطعة
      قرص منع التسرّب لتخزين الحليب
      4  قطعة

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الأطفال بين 0 و6 أشهر

    Badge-D2C

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