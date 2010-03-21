SCF680/04
تخزين حليب الأم واستخدامه للرضاعة بسهولة تامة
تسمح لك حاوية حليب الأم SCF680/04 من Philips Avent بتخزين الحليب في البراد أو الثلاجة. يمكنك شفط الحليب مباشرة في الحاويات من خلال تركيبها على شافطة حليب الأم. ما عليك سوى استبدال الحلقات المانعة للتسرّب بالحلمة ليتمكّن طفلك من الرضاعة. (الحلمات غير مزوّدة)إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يمكن استخدام كل الحلمات والأقماع من Philips Avent مع حاويات حليب الأم من Philips Avent. (الحلمات غير مضمنة.)
شفط الحليب مباشرةً في حاوية التخزين باستخدام أي من شافطات حليب الأم من Philips Avent
أدخلي ببساطة قرص إغلاق لتخزين حليب الثدي في البراد أو الثلاجة
استبدلي ببساطة قرص منع التسرّب بحلمة Avent - لا حاجة لنقل الحليب. (الحلمة غير مضمنة.)
نظام التخزين
تصميم
المادة
محتويات العبوة
مراحل التنمية
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