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  • خطوة الطفل الأولى لاستخدام الكوب خطوة الطفل الأولى لاستخدام الكوب خطوة الطفل الأولى لاستخدام الكوب

    Philips Avent مجموعة التدريب على الرضّاعات

    SCF683/67

    خطوة الطفل الأولى لاستخدام الكوب

    صُممت رضّاعة SCF683/67 من Philips Avent لتكون لطيفة على لثة الطفل وهي مزوّدة بقمع طري للشرب مقاوم للتسرّب.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent مجموعة التدريب على الرضّاعات

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    خطوة الطفل الأولى لاستخدام الكوب

    رضاعة مع مقابض سهلة الإمساك

    • 9 أونصات
    • حلمة تدفّق متغير
    إرفقي المقابض سهلة الإمساك بالرضّاعة

    إرفقي المقابض سهلة الإمساك بالرضّاعة

    يمكنك توصيل المقابض التي يسهل الإمساك بها برضّاعة Philips Avent.

    استبدال الحلمة بالقمع الطري

    استبدال الحلمة بالقمع الطري

    تحويل الرضّاعة من خلال استبدال، بكل بساطة، الحلمة بالقمع الطري للشرب المانع للتسرب

    مقابض قابلة للفك، ويسهل الإمساك بها

    مقابض قابلة للفك، ويسهل الإمساك بها

    يمكنك توصيل المقابض التي يسهل الإمساك بها بالرضّاعة لمساعدة الطفل على الشرب بمفرده

    قمع طري للشرب مانع للتسرب

    قمع طري للشرب مانع للتسرب

    استبدال الحلمة بالقمع الطري للشرب المانع للتسرب - مصمم ليكون لطيفاً على لثة طفلك

    هذه الرضّاعة مصنوعة من مواد PP الخالية من مادة BPA

    هذه الرضّاعة مصنوعة من مواد PP الخالية من مادة BPA

    المواصفات التقنية

    • تصميم

      تصميم الرضّاعة
      • سهلة التجميع
      • سهل التنظيف
      • سهلة الحمل
      • عنق عريض

    • المادة

      خالية من مادة BPA*
      نعم

    • محتويات العبوة

      قمع طري
      1  قطعة
      Dome cap
      1  قطعة
      رضّاعة حليب طبيعي
      1  قطعة
      Screw ring
      1  قطعة
      مقابض سهلة الإمساك
      1  قطعة
      حلمة طرية تتيح التدفق المتغير
      1  قطعة

    • الزجاجة

      المادة
      خالية من مادة الـ BPA
      السعة
      260  أونصة

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      • الأطفال بعمر 6 أشهر أو أكثر
      • الأطفال بين 0 و6 أشهر

    Badge-D2C

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