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  • تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح

    Philips Avent وعاءان للأطفال بسن 6 أشهر وما فوق

    SCF708/00

    تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح

    مجموعة الأوعية SCF708/00 من Philips Avent للأطفال الصغار لمراحل نمو طفلك

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent وعاءان للأطفال بسن 6 أشهر وما فوق

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    تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح

    مجموعة أوعية مصممة للأطفال ما بين السنة الأولى والثانية

    • باللون الأبيض
    مصممة بالتعاون مع أهم الأطباء النفسيين للأطفال

    مصممة بالتعاون مع أهم الأطباء النفسيين للأطفال

    قاعدة مانعة للانزلاق – تمنع حدوث أي انسكاب

    قاعدة مانعة للانزلاق – تمنع حدوث أي انسكاب

    المواصفات التقنية

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد الصندوق F
      50 (عمق) X‏ 206 (عرض) X ‏261 (ارتفاع)  ملليمترًا
      مقاييس المنتج الصافي باستثناء الأكسسوارات
      الوعاء الصغير: 40 (عمق) × 140 (ارتفاع) × 140 (عرض) الوعاء الكبير: 43 (عمق) × 175 (ارتفاع) × 175 (عرض)  ملليمترًا
      وزن المنتج
      0.181  كلغ
      عدد الصناديق F في الصندوق A
      6

    • بلد المنشأ

      صُنع في الصين
      نعم

    • سهل الاستخدام

      يمكن وضعها في المايكرويف
      نعم

    • محتويات العبوة

      وعاء كبير
      1
      وعاء صغير
      1  قطعة

    Badge-D2C

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