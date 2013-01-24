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Philips Avent

وعاءان للأطفال بسن 6 أشهر وما فوق

SCF708/00
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح
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    Philips Avent وعاءان للأطفال بسن 6 أشهر وما فوق

    SCF708/00
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح

    مجموعة الأوعية SCF708/00 من Philips Avent للأطفال الصغار لمراحل نمو طفلك إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent وعاءان للأطفال بسن 6 أشهر وما فوق

    تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح

    مجموعة الأوعية SCF708/00 من Philips Avent للأطفال الصغار لمراحل نمو طفلك إكتشف كلّ المميزات

    تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح

    مجموعة الأوعية SCF708/00 من Philips Avent للأطفال الصغار لمراحل نمو طفلك إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent وعاءان للأطفال بسن 6 أشهر وما فوق

    تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح

    مجموعة الأوعية SCF708/00 من Philips Avent للأطفال الصغار لمراحل نمو طفلك إكتشف كلّ المميزات

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      تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح

      مجموعة أوعية مصممة للأطفال ما بين السنة الأولى والثانية

      • باللون الأبيض
      مصممة بالتعاون مع أهم الأطباء النفسيين للأطفال

      مصممة بالتعاون مع أهم الأطباء النفسيين للأطفال

      قاعدة مانعة للانزلاق – تمنع حدوث أي انسكاب

      قاعدة مانعة للانزلاق – تمنع حدوث أي انسكاب

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        صُنع في الصين
        نعم
        وزن المنتج
        0.181  كلغ

      • المحتويات

        وعاء كبير
        1
        وعاء صغير
        1  قطعة

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد الصندوق F
        50 (عمق) X‏ 206 (عرض) X ‏261 (ارتفاع)  ملليمترًا
        مقاييس المنتج الصافي باستثناء الأكسسوارات
        الوعاء الصغير: 40 (عمق) × 140 (ارتفاع) × 140 (عرض) الوعاء الكبير: 43 (عمق) × 175 (ارتفاع) × 175 (عرض)  ملليمترًا
        عدد الصناديق F في الصندوق A
        6

      • سهولة الاستخدام

        يمكن وضعها في المايكرويف
        نعم

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