SCF718/00
راحة لا مثيل لها لتناول الوجبات أثناء التنقل
تعتبر مجموعة أدوات المائدة الخاصة بالسفر SCF718/00 من Philips Avent حلاً رائعًا للأمهات أثناء التنقل. تحتوي مجموعة أدوات المائدة الخاصة بالسفر على ملعقة وشوكة للأطفال بعمر 12 شهرًا أو ما فوق، بالإضافة إلى حقيبة سفر للحفاظ على نظافة أدوات المائدة أثناء التنقل.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
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