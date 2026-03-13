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  • يسمح بنمو الفم بشكل صحي* يسمح بنمو الفم بشكل صحي* يسمح بنمو الفم بشكل صحي*

    Philips Avent أكواب مزودة بماصّة

    SCF796/02

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    يسمح بنمو الفم بشكل صحي*

    يُعد كوب Avent Bendy المزوّد بقشّة من Philips ذو الشكل المنحني الخيار المثالي للأطفال الصغار النشيطين وفي مرحلة النمو، كما يساهم في دعم التطور الصحي للفم. تم تطويره بالتعاون مع خبراء ليكون أفضل كوب مزودة بقشّة لدينا.*

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    Philips Avent أكواب مزودة بماصّة

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    يسمح بنمو الفم بشكل صحي*

    تصميم صمام مانع للتسرّب لمنع حالات الانسكاب

    • كوب Bendy مع قشّة
    • 200 مل/7 أونصات
    • 9 أشهر وأكثر
    • حزمة واحدة
    الجزء الأسفل من الماصّة مثني لتسهيل شرب السوائل حتى النقطة الأخيرة

    الجزء الأسفل من الماصّة مثني لتسهيل شرب السوائل حتى النقطة الأخيرة

    إن الجزء الأسفل من الماصّة مثني لتصل الماصّة بسهولة إلى السائل، ما يسمح بالشرب بالوضعية الطبيعية للشرب.

    تصميم مضمّن من صمام مانع للتسرّب وغطاء قلّاب للماصّة لمنع انسكاب السوائل

    تصميم مضمّن من صمام مانع للتسرّب وغطاء قلّاب للماصّة لمنع انسكاب السوائل

    تم تزويد الماصّة بصمام مضمّن مانع للتسرّب لتجنب انسكاب السوائل، أما الغطاء القلّاب، فيحمي الماصّة ويمنع التسرّب أثناء التنقل.

    عدد قطع قليل، يسهل تجميعها وتنظيفها (قابلة للغسل في الجلاية)

    عدد قطع قليل، يسهل تجميعها وتنظيفها (قابلة للغسل في الجلاية)

    يمكن تجميع كوب Bendy المزوّد بماصّة من Philips Avent وفكّه بسهولة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن غسل كل القطع في الجلاية بشكل كامل لمنحكِ الراحة القصوى.

    متوافق مع رضّاعات وأكواب Philips Avent

    متوافق مع رضّاعات وأكواب Philips Avent

    إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين. لذلك، يمكنك المزج بينها للحصول على الكوب المثالي، الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلك.

    نمو الفم بشكل صحي

    نمو الفم بشكل صحي

    يسمح كوب Bendy المزوّد بماصّة من Philips Avent بنمو صحي لفم طفلك ويمرّن عضلات الفم فيجعلها أقوى.* وقد تم تطويره بمساعدة الخبراء ليكون أفضل كوب نقدّمه مع ماصّة.*

    أكواب Philips Avent تتابع نمو طفلك

    يعتبر تعلّم شرب السوائل بشكل مستقل خطوة أساسية في نمو أي طفل. ونحن ندعم رحلة الأطفال نحو تحقيق هذا الهدف، فنساعد في تمكين عملية انتقال سهلة من الرضاعة الطبيعية أو الرضّاعة إلى الكوب المفتوح. ومن خلال التعلّم من المتخصصين في مجال الرعاية الصحية، تساعد الحلول المختلفة التي نقدمها، مع الحلمات والأقماع الطرية والقاسية والقشّات والحواف المناسبة للشرب بمقدار 360 درجة، في تتبع نمو طفلك وتحفيز مهارات شرب السوائل والحركة التي اكتسبها حديثًا. وقد تم تطوير الحلول التي نقدمها والتي تضمن أفضل مستوى من الجودة مع وضع ضمان الراحة والنظافة في الحسبان.

    مقبضان مريحان وقشّة طرية - مثالي للأطفال الصغار

    تم تصميم المقبضين المضمّنين بشكل مريح للطفل، ممّا يسمح له بإمساك الكوب بسهولة بيديه الصغيرتين. أمّا القشّة الطرية والمرنة فهي لطيفة على لثة الطفل. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الكوب مثاليًا لشرب السوائل بالقشّة للمرة الأولى بفضل حجمه الصغير ووزنه الخفيف.

    المواصفات التقنية

    • محتويات العبوة

      الكوب
      1
      غطاء قلّاب للماصّة
      1
      الماصّة
      1
    Badge-D2C

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    الآراء

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    • وافق 90% من 200 طبيب أسنان للأطفال في أمريكا شاركوا في استطلاع الرأي على أن تصميم كوبنا المزوّد بقشّة يسمح بنمو صحي لفم الطفل، و89% من الأشخاص على أن شرب السوائل بواسطة القشّة يمرّن عضلات الفم ويجعلها أقوى (أبحاث مستقلة عبر الإنترنت، أمريكا، أبريل 2016). ولقد تم تطويره بمساعدة أطباء أطفال متخصصين في علاج مشاكل النطق وأطباء أسنان ومتخصصين في مجال الهندسة البشرية ومولّدات.
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