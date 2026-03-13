أكواب Philips Avent تتابع نمو طفلك

يعتبر تعلّم شرب السوائل بشكل مستقل خطوة أساسية في نمو أي طفل. ونحن ندعم رحلة الأطفال نحو تحقيق هذا الهدف، فنساعد في تمكين عملية انتقال سهلة من الرضاعة الطبيعية أو الرضّاعة إلى الكوب المفتوح. ومن خلال التعلّم من المتخصصين في مجال الرعاية الصحية، تساعد الحلول المختلفة التي نقدمها، مع الحلمات والأقماع الطرية والقاسية والقشّات والحواف المناسبة للشرب بمقدار 360 درجة، في تتبع نمو طفلك وتحفيز مهارات شرب السوائل والحركة التي اكتسبها حديثًا. وقد تم تطوير الحلول التي نقدمها والتي تضمن أفضل مستوى من الجودة مع وضع ضمان الراحة والنظافة في الحسبان.