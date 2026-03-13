SCF798/02
يسمح بنمو الفم بشكل صحي*
يُعد كوب Avent Bendy المزوّد بقشّة من Philips ذو الشكل المنحني الخيار المثالي للأطفال الصغار النشيطين وفي مرحلة النمو، كما يساهم في دعم التطور الصحي للفم. تم تطويره بالتعاون مع خبراء ليكون أفضل كوب مزودة بقشّة لدينا.*إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إن الجزء الأسفل من الماصّة مثني لتصل الماصّة بسهولة إلى السائل، ما يسمح بالشرب بالوضعية الطبيعية للشرب.
تم تزويد الماصّة بصمام مضمّن مانع للتسرّب لتجنب انسكاب السوائل، أما الغطاء القلّاب، فيحمي الماصّة ويمنع التسرّب أثناء التنقل.
يمكن تجميع كوب Bendy المزوّد بماصّة من Philips Avent وفكّه بسهولة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن غسل كل القطع في الجلاية بشكل كامل لمنحكِ الراحة القصوى.
إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين. لذلك، يمكنك المزج بينها للحصول على الكوب المثالي، الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلك.
يسمح كوب Bendy المزوّد بماصّة من Philips Avent بنمو صحي لفم طفلك ويمرّن عضلات الفم فيجعلها أقوى.* وقد تم تطويره بمساعدة الخبراء ليكون أفضل كوب نقدّمه مع ماصّة.*
يعتبر تعلّم شرب السوائل بشكل مستقل خطوة أساسية في نمو أي طفل. ونحن ندعم رحلة الأطفال نحو تحقيق هذا الهدف، فنساعد في تمكين عملية انتقال سهلة من الرضاعة الطبيعية أو الرضّاعة إلى الكوب المفتوح. ومن خلال التعلّم من المتخصصين في مجال الرعاية الصحية، تساعد الحلول المختلفة التي نقدمها، مع الحلمات والأقماع الطرية والقاسية والقشّات والحواف المناسبة للشرب بمقدار 360 درجة، في تتبع نمو طفلك وتحفيز مهارات شرب السوائل والحركة التي اكتسبها حديثًا. وقد تم تطوير الحلول التي نقدمها والتي تضمن أفضل مستوى من الجودة مع وضع ضمان الراحة والنظافة في الحسبان.
يتميّز الكوب سعة 10 أونصات بحجم مثالي لتزويد طفلكِ بكمية الماء الكافية لجسمه طوال اليوم وفي أوقات نشاطه. وبفضل تصميم الغطاء القلّاب، تبقى الماصّة نظيفة أثناء التنقل. بالإضافة إلى ذلك، يسهل على الطفل حمل الكوب والإمساك به بيديه الصغيرتَين بفضل الشكل مكيّف الحواف والملمس المقاوم للانزلاق، ما يمكّن طفلك من ثمّ من تطوير مهارات الشرب بثقة واستقلالية.
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