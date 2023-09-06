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  • مُثبتة سريريًا لقدرتها على تخفيف المغص والانزعاج* مُثبتة سريريًا لقدرتها على تخفيف المغص والانزعاج* مُثبتة سريريًا لقدرتها على تخفيف المغص والانزعاج*

    Philips Avent رضّاعة للأطفال مضادة للمغص

    SCY100/01

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    مُثبتة سريريًا لقدرتها على تخفيف المغص والانزعاج*

    تم تصميم الرضّاعات المضادة للمغص والتي تضمّ نظام صمام مضاد للمغص وحلمة غير ملساء للحد من المقاطعات في أثناء الرضاعة والانزعاج. وبفضل الصمام المضاد للمغص، يتم سحب الهواء إلى داخل الرضّاعة بدلاً من بطن الطفل.

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    Philips Avent رضّاعة للأطفال مضادة للمغص

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    مُثبتة سريريًا لقدرتها على تخفيف المغص والانزعاج*

    مصممة للاستمتاع برضاعة متواصلة

    • رضّاعة
    • 4 أونصات/125 مل
    • حلمة Flow 1
    • من تاريخ الولادة وأكثر
    صمام فريد مضاد للمغص - مصمّم للتخفيف من دخول الهواء

    صمام فريد مضاد للمغص - مصمّم للتخفيف من دخول الهواء

    تم تصميم الصمام المضاد للمغص المُثبت سريريًا* للتخفيف من المغص والغازات. وقد أظهرت الدراسات السريرية أن رضّاعة Philips Avent تخفف من المغص والاضطراب. ينخفض مستوى الاضطراب إلى حد كبير ليلاً، حيث أن الأطفال الذين يرضعون بواسطة الرضّاعات المضادة للمغص من Philips Avent يختبرون اضطرابًا أقل بنسبة 60% من الأطفال الذين يرضعون بواسطة رضّاعات تسحب الهواء من منافسين مهمّين.

    يمنع الملمس المضلّع الحلمة من الانقباض لرضاعة متواصلة

    يمنع الملمس المضلّع الحلمة من الانقباض لرضاعة متواصلة

    يسمح شكل الحلمة بالتقام آمن ويساعد ملمسها المضلّع في منع الانقباض لرضاعة متواصلة ومريحة.

    شكل الحلمة مصمم لتوفير التقام آمن

    شكل الحلمة مصمم لتوفير التقام آمن

    تم تصميم الحلمة بطريقة تمنع الانقباض لتوفير التقام آمن ورضاعة متواصلة

    تصميم مانع للتسرّب

    تصميم مانع للتسرّب

    تم تصميم الرضّاعة المضادة للمغص التي نقدّمها لمنع تسرّب الحليب أثناء الرضاعة وللاستمتاع بتجربة رضاعة ممتعة.

    سهولة في التنظيف والتجميع مع عدد قليل من القطع

    سهولة في التنظيف والتجميع مع عدد قليل من القطع

    تتميّز الرضّاعة المضادة للمغص التي نقدّمها بعدد قطع أقل لتجميع سريع وسهل.

    سهولة الحمل

    سهولة الحمل

    يسهل حمل هذه الرضّاعة والإمساك بها من أي اتجاه، بفضل شكلها الفريد.

    رضّاعة مع فتحة عريضة وزاوية مستديرة لعملية تنظيف سهلة

    رضّاعة مع فتحة عريضة وزاوية مستديرة لعملية تنظيف سهلة

    تتميّز الرضّاعة التي نقدّمها بفتحة عريضة وقطع أقل، لعملية تجميع أسهل ولتنظيف سريع ودقيق.

    مجموعة متوافقة بدءاً من الرضاعة الطبيعية ووصولاً إلى الكوب

    مجموعة متوافقة بدءاً من الرضاعة الطبيعية ووصولاً إلى الكوب

    يمكنك المزج بين شافطة الحليب والرضّاعة وأجزاء الكوب التي نقدمها وابتكار المنتج الذي يناسبك عند الحاجة إلى ذلك.

    هذه الرضّاعة خالية من مادة BPA

    هذه الرضّاعة خالية من مادة BPA

    إن رضّاعة Philips Avent المضادة للمغص مصنوعة من مواد خالية من مادة BPA (بوليبروبيلين).

    تتوفر مجموعة معدلات تدفق لطفلك في أثناء نموه

    تتوفر مجموعة معدلات تدفق لطفلك في أثناء نموه

    تتوفر الحلمات المضادة للمغص من Philips Avent بمعدلات تدفق مختلفة، لمواكبة نمو طفلك. نوصي باستبدال الحلمات كل 3 أشهر لأسباب تتعلق بالنظافة. استخدمي الرضّعات المضادة للمغص من Philips Avent مع الحلمات المضادة للمغص من Philips Avent فقط.

    متوافقة مع المجموعة المضادة للمغص

    متوافقة مع المجموعة المضادة للمغص

    توافق كامل مع الرضّاعة الضادة للمغص من Philips Avent مع فتحة AirFree أو من دونها.

    المواصفات التقنية

    • المادة

      حلمة
      • سيليكون
      • خالية من مادة BPA*

    • محتويات العبوة

      رضّاعة الأطفال
      1  قطعة

    • الزجاجة

      السعة
      4 أونصات/125 مل

    • الوظائف

      صمام مضاد للمغص
      تخفف من دخول الهواء
      حلمة
      التقام سهل، ملمس مضلّع يمنع الحلمة من الانقباض، نظام مثبت لقدرته على منع المغص
      ميزات الحلمة
      • صمام مضاد للمغص
      • ناعمة ومرنة
      • التقام بطريقة طبيعية
      • تصميم مانع للتقطير
      سعة الزجاجة
      4 أونصات

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    الآراء

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    • أظهر الأطفال بعمر الأسبوعَين الذين يشربون الحليب بواسطة رضّاعة Philips Avent نسبة مغص أقل واضطرابًا أقل بكثير في الليل مقارنة بالأطفال الذين يشربون الحليب بواسطة رضّاعة من علامة تجارية رائدة أخرى.
    • تم إثبات قدرة تصميم حلمة على منع انقباضها ودخول الهواء إلى معدة الطفل ومنع المقاطعات في أثناء الرضاعة.
    • ما هو المغص وكيف يؤثر في الأطفال؟ ينتج المغص جزئيًا من دخول الهواء أثناء الرضاعة، مما يسبب انزعاجاً في جهاز الهضم لدى الطفل. وتشمل الأعراض البكاء والاضطراب.
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