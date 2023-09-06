صمام فريد مضاد للمغص - مصمّم للتخفيف من دخول الهواء

تم تصميم الصمام المضاد للمغص المُثبت سريريًا* للتخفيف من المغص والغازات. وقد أظهرت الدراسات السريرية أن رضّاعة Philips Avent تخفف من المغص والاضطراب. ينخفض مستوى الاضطراب إلى حد كبير ليلاً، حيث أن الأطفال الذين يرضعون بواسطة الرضّاعات المضادة للمغص من Philips Avent يختبرون اضطرابًا أقل بنسبة 60% من الأطفال الذين يرضعون بواسطة رضّاعات تسحب الهواء من منافسين مهمّين.