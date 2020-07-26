بطانات أذن مغنطيسية. كبل مسطّح يقاوم التشابك

تتميز سماعات الأذن هذه ببطانات مغنطيسية تلتصق بعضها ببعض، وبكبل مسطّح يقاوم التشابك. وبالتالي، عندما تخرجها من حقيبتك أو من جيبك، لن تضطر إلى فك التشابك لتتمكن من البدء بالاستماع إلى قائمة التشغيل.