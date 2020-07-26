سماعات رأس لاسلكية مثبّتة في الأذن ومزوّدة بميكروفون
TAE1205BK/00
نغمات خالية من التشابك
أبقِ الموسيقى بالقرب منك. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية هذه بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق، وتمنحك صوتًا رائعًا وملاءمة مريحة في الأذن ووقت تشغيل يصل إلى 7 ساعات. عندما تحتاج إلى وقت إضافي، بإمكانك شحنها سريعًا لمدة 15 دقيقة لتشغيل الموسيقى بشكل متواصل لمدة ساعة إضافية.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سماعات رأس لاسلكية مثبّتة في الأذن ومزوّدة بميكروفون
تتميز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه بتصنيف IPX4 وهي مقاومة للطرطشة من أي اتجاه. ولا تتأثر بالقليل من التعرّق كما لا داعي للقلق في حال فاجأك المطر.
آمنة، ومرنة، ومريحة
يتموضع طرفان مجنّحان مرنان بشكل مريح أسفل أذنيك لملاءمة محكمة وعزل غير نشط أفضل للضوضاء المحيطية. ويمنحك أنبوب صوتي بيضاوي وأغطية بطانات أذن قابلة للتبديل ملاءمةً مريحةً في الأذن. أما كبل سماعة الرأس المسطّح، فيتموضع بشكل مريح تمامًا خلف عنقك سواء كنت تضع بطانات الأذن أم لا.
بطانات أذن مغنطيسية. كبل مسطّح يقاوم التشابك
تتميز سماعات الأذن هذه ببطانات مغنطيسية تلتصق بعضها ببعض، وبكبل مسطّح يقاوم التشابك. وبالتالي، عندما تخرجها من حقيبتك أو من جيبك، لن تضطر إلى فك التشابك لتتمكن من البدء بالاستماع إلى قائمة التشغيل.
جهاز تحكّم عن بُعد مضمّن. بدّل من قائمة التشغيل إلى المكالمات بسهولة
يمكنك تلقي مكالمة وإيقاف قائمة التشغيل مؤقتًا، بدون لمس هاتفك الذكي. فالإقران الذكي عبر Bluetooth يعني أن السماعات تتذكر الجهاز الأخير الذي أقرنتها به.
وقت تشغيل يبلغ 7 ساعات. شحن باستخدام USB-C
توفر المشغّلات المصنوعة من النيوديميوم بحجم 8 مم صوتًا رائعًا، وتحصل على وقت تشغيل يصل إلى 7 ساعات من عملية شحن لمدة ساعتين بواسطة USB-C. وإذا بدأ مستوى الطاقة بالانخفاض، فيمكنك الشحن بسرعة لمدة 15 دقيقة لمتابعة تشغيل الموسيقى لساعة واحدة إضافية.
3 أغطية مطاطية لبطانات الأذن قابلة للتبديل
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مشغّلات مصنوعة من النيوديميوم حجم 8 مم. صوت رائع
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ميكروفون مضمّن مزوّد بتقنية إلغاء صدى الصوت لصوت نقي
لن تسمع بعد الآن صدى الصوت المزعج أثناء التحدث عبر الهاتف. فبفضل تقنية إلغاء صدى الصوت، يمكنك الحصول دومًا على اتصال نقي وبدون تشويش.
إقران ذكي. اعثر على أجهزتك المزوّدة بتقنية Bluetooth تلقائيًا
يسمح لك الضغط مرة واحدة مطوّلاً على الزر المتعدد الوظائف بإعداد سماعات الرأس اللاسلكية هذه المزودّة بتقنية Bluetooth لإقرانها. وحالما يتم إقرانها، تتذكر السماعات الجهاز الأخير الذي قمت بإقرانها به.
طرفان مجنحان لملاءمة محكمة. عزل غير نشط أفضل للضوضاء المحيطية
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اشحن لمدة 15 دقيقة واحصل على وقت تشغيل إضافي يبلغ ساعة واحدة