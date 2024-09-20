XB1012/10
صغيرة الحجم. قوية في العمل.
استمتع بمكنسة Philips الكهربائية بدون كيس من السلسلة 1000 التي تعمل بتقنية PowerCyclone 3 وبمحرك قوي. يمكنك كنس أي نوع من الأرضيات جيدًا باستخدام الفوهة متعددة الأغراض التي نقدمها. وعند الانتهاء، قم بإلقاء الغبار في سلة المهملات مباشرةً. بدون أكياس. لا تشغل سوى مساحة صغيرة، وسهلة التخزين.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بقوة شفط هائلة بفضل المحرك بقوة 1200 واط. فهو يزيل الغبار بفعالية من الأرضيات الصلبة والسجاد، ويترك منزلك مرتبًا ونظيفًا.
تعمل تقنية PowerCyclone 3 على تسريع الهواء في غرفة الحركة الدوامية وتفصل الغبار عن الهواء بكفاءة، للحفاظ على قوة الأداء لفترة أطول.
يمكنك تنظيف أنواع الأرضيات المختلفة بفعالية باستخدام الفوهة متعددة الأغراض. ويمكنك حماية الأرضيات الصلبة باستخدام الفرش ثم التبديل إلى القاعدة الملساء عند تنظيف السجاد.
وداعًا لأكياس الغبار. عند الانتهاء من التنظيف بالمكنسة الكهربائية، أخرج الغبار مباشرة وأفرغه في سلة المهملات. إن التصميم الخالي من الأكياس الذي نقدمه يجعل الانتهاء من التنظيف سريعًا وسهلاً.
وفِّر مساحة التخزين القيِّمة بفضل التصميم الصغير والخفيف الوزن. يسهل وضعها في الخزائن وخزانات الملابس، كما أنها خفيفة الوزن بما يكفي لرفعها على الرف بسهولة.
يلتقط نظام الفلترة ثلاثي المراحل أكثر من 99.9%* من الجسيمات باستخدام فلتر المحرك القابل للغسل. ويضمن بقاء الجسيمات الملتقطة داخل حاوية الغبار، ما يحافظ على بيئة معيشتك نظيفة وصحية.
المواصفات العامة
التصميم
الملحقات
الوزن والأبعاد
التوافق
المواصفات التقنية
بلد المنشأ
متانة
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