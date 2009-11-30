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تم إيقافه

جهاز عرض LCD بشاشة عريضة

220V1SB/00

شاشة عريضة تمنحك قيمة جيدة

تقدّم شاشة 220V1 قيمة جيدة، بفضل ميزات مثل إدخالَي DVI وVGA، وSmartContrast وميزة توفير استهلاك الطاقة.

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شاشة عريضة تمنحك قيمة جيدة

  • 56 سم (22 بوصة)، w V-line

  • تنسيق 16:10

مواد صديقة للبيئة تفي بالمعايير الدولية

"تلتزم Philips باستخدام مواد مستدامة وغير مضرّة بالبيئة في مجموعة الشاشات التي تقدّمها. لذا، يتم استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير 100% في كل القطع البلاستيكية والقطع المعدنية الخاصة بالهيكل ومواد التغليف. ونستخدم في بعض الطرازات المحددة موادًا بلاستيكية تمت إعادة تدويرها بعد استهلاكها بنسبة تصل إلى 65%. كما يضمن التزامنا الصارم بمعايير RoHS الحدّ أو التخلّص من المواد السامة كالرصاص مثلًا، إلى حد كبير. وتم الحدّ من استخدام الزئبق في الشاشات المزوّدة بإضاءة CCFL الخلفية بشكل كبير جدًا فيما تمّ التخلّص منه بشكل تام في الشاشات المزوّدة بإضاءة LED الخلفية. تفضل بزيارة Philips على http://www.asimpleswitch.com/global/ لمعرفة المزيد.

إدخال ثنائي يعتمد كلّ من إشارات VGA التناظرية وDVI الرقمية

إدخال ثنائي يعتمد كلّ من إشارات VGA التناظرية وDVI الرقمية

يوفّر الإدخال الثنائي موصلات لاستيعاب إدخال إشارات VGA التناظرية وDVI الرقمية.

تحكم سهل بتنسيق الصورة للتبديل بين تنسيق العريض وتنسيق 4:3

تحكم سهل بتنسيق الصورة للتبديل بين تنسيق العريض وتنسيق 4:3

إن التحكّم السهل بتنسيق الصورة من Philips في العرض على الشاشة يقضي بالتبديل بين نسبة العرض إلى الطول 4:3 ووضع الشاشة العريضة بحيث تكون نسبة العرض إلى الطول الخاصة بالشاشة متوافقة مع محتواك، لتتمكن من العمل على مستندات عريضة بدون الحاجة إلى التمرير، أو لمشاهدة وسائط على الشاشة في وضع الشاشة العريضة، ومشاهدة محتوى بنسبة عرض إلى طول 4:3 بدون تشويش وبوضع العرض الأصلي.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.